На президентских выборах в Ирландии побеждает независимый кандидат Кэтрин Коннолли. Ее поддерживают националистическая партия "Шинн фейн" и левые политические силы.

Коннолли осуждает НАТО за провоцирование украинского конфликта. Политик выражает беспокойство по поводу "милитаризации Европы", поддерживает принцип ирландского нейтралитета, а происходящее в секторе Газа называет геноцидом. Журнал Politico характеризует ее взгляды как "часто антизападные", "антинатовские" и резко антиизраильские.