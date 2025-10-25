3.67 BYN
Скандалы в чете Макронов
Автор:Редакция news.by
Макрона поставили на место. Лидер французской партии "Патриоты" Филиппо потребовал прекратить поддержку украинской войны и остановить разорение армии и бюджета Франции. Участие Парижа в конфликте политик назвал "чудовищным скандалом".
Напомним, накануне Макрон заявил, что Франция в ближайшие дни поставит Украине дополнительные ракеты Aster и истребители Mirage.
Еще один конфуз обнаружился в отношении супруги Макрона Брижит. Первая леди выяснила, что на сайте налоговой службы страны она записана под мужским именем. На ресурсе в ее личной странице написано не "Брижит Макрон", а "Жан-Мишель так называемый Брижит Макрон". Мадам требует расследования скандала.