3.67 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Символ всепогодной дружбы: в минском парке "Уручье" заложена Аллея 80-летия ООН
Для настоящих друзей и партнеров погода не препятствует в реализации любых смелых и ярких замыслов. Об этом заявил глава МИД Беларуси на торжественной церемонии закладки памятной Аллеи 80-летия Организации Объединенных Наций.
Мероприятие, приуроченное к юбилею ООН, символично прошло в период республиканской акции "Дай лесу новае жыццё!".
В парке "Уручье" участники высадили 80 лип, каждая из которых символизирует год функционирования организации. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков подчеркнул глубокую символическую связь юбилея ООН с историей Беларуси.
"На самом деле Беларусь не могла остаться в стороне от праздника 80-летия создания ООН. Вы знаете, что эта дата неразрывно связана с 80-летием окончания Второй мировой войны. Для нас это особая дата, - отметил глава внешнеполитического ведомства. - И высаживаемая сегодня аллея - это не только память тех далеких лет, когда на руинах войны была создана эта организация со своими принципами равноправия и уважения миропорядка, который был в свое время установлен, это еще и символ надежды на то, что те принципы, которые на протяжении 80 лет способствовали созданию мира и сотрудничества на нашей планете, будут и дальше определять наше справедливое развитие на всей нашей земле".
Сегодняшнее мероприятие объединило представителей страновой команды ООН и дипломатического корпуса. Постоянный координатор ООН в Беларуси поблагодарил всю команду МИД за проведение мероприятий к 80-летию организации, в том числе за закладку данной аллеи.