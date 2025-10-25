Символ всепогодной дружбы: в минском парке "Уручье" заложена Аллея 80-летия ООН

"На самом деле Беларусь не могла остаться в стороне от праздника 80-летия создания ООН. Вы знаете, что эта дата неразрывно связана с 80-летием окончания Второй мировой войны. Для нас это особая дата, - отметил глава внешнеполитического ведомства. - И высаживаемая сегодня аллея - это не только память тех далеких лет, когда на руинах войны была создана эта организация со своими принципами равноправия и уважения миропорядка, который был в свое время установлен, это еще и символ надежды на то, что те принципы, которые на протяжении 80 лет способствовали созданию мира и сотрудничества на нашей планете, будут и дальше определять наше справедливое развитие на всей нашей земле".