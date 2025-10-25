США готовят новые санкции против России. Правда, как отмечает Reuters, Вашингтон сомневается в их эффективности. По данным источников, в Белом доме открыто говорят о возможности конфискации замороженных российских активов и уже ведут консультации относительно их использования внутри США. Тем не менее конкретных решений пока не принято, санкционный пакет остается предметом обсуждения.