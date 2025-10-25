3.67 BYN
"Это христианская земля" - в центре Лондона прошла массовая акция
Автор:Редакция news.by
Против нелегальной миграции и радикального ислама. В центре Лондона прошла массовая акция, организованная правой Партией независимости Соединенного Королевства.
Участники несли плакаты с призывами к возрождению христианства: "Вернитесь в церкви", "Только Бог может нас судить" и "Это христианская земля". Впереди колонны демонстранты пронесли транспарант с надписью "Вторгающимся исламистам здесь не рады".
Мероприятие стало заключительной частью серии акций под названием "Тур в поддержку массовых депортаций". Ранее акции прошли в Ноттингеме, Глазго, Ливерпуле и Ньюкасле.