Мемориал в деревне Первомайск стал основной локацией высадки трудового десанта на субботнике

25 октября вся страна благоустраивала улицы, парки, скверы, другие общественные места, привела в порядок историко-культурные объекты и места всенародной памяти. Мемориал в деревне Первомайск Речицкого района стал основной локацией высадки трудового десанта на юго-востоке страны.

Деревня Первомайск и сегодня хранит воспоминания о трагедии весны 1943 года. За связь с партизанами и сопротивление фашистам Первомайск сожгли вместе с жителями.

В огне погибли более тысячи человек. В память о земляках на развилке 2 улиц на невысоком кургане братское захоронение и обелиск - часть знакового патриотического объекта.

Алла Гриб, председатель Речицкой районной организации РОО "Белая Русь":

"Мемориальный комплекс - это знак памяти и преемственности поколений. И, конечно, здесь лежит история. И мы как члены "Белой Руси" просто считаем своим долгом принимать участие в благоустройстве таких мест".

Сергей Буглак, гендиректор ОАО "Полесьестрой":

"Для чего это делается - для того, чтобы память погибших не предалась забвению, подрастающее молодое поколение, как и наши отцы, чтили, уважали и ценили подвиг, совершенный во время Великой Отечественной войны".

Реконструкция предусматривает возведение часовни-звонницы, установку знака с барельефом "Скорбящая мать" и воспоминаниями очевидцев трагедии. А еще появится стела с надписью "Кобылево" (более привычное для местных жителей название деревни до переименования).

Ульяна Язикова, жительница Речицы:

"Здесь сжигали людей, горели сараи, горели хаты, это трагически отзывается в моей душе. Думаем, что облагораживать памятные знаки, не только этот, но и в общем, это действительно очень важно".

Юлия Язикова, жительница Речицы:

"Со мной вся моя семья, мои родные, близкие, братья и сестры, наши друзья, знакомые пришли поддержать. Разравниваем землю, чтобы все было ровненько для дальнейшей работы. Настроение боевое, мы работаем, на самом деле даже жарко".

Укрепление исторической памяти

В этом году деньги, собранные на субботнике, пойдут в том числе и на завершение реконструкции мемориала в честь военной операции "Багратион" в Светлогорском районе. Она вошла в историю как образец армейского планирования по масштабам военных действий и по сокрушительному разгрому мощнейшей группировки вермахта.

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:

"Не помня свою историю, наверное, тяжело строить мир. Поэтому сегодня все вместе во время республиканского субботника по всей области трудятся на разных видах работ. Ожидаем собрать более 5 млн рублей, 50 % идет в республику, 50 - останется в Гомельской области и пойдет на окончание музеефикации, посвященной операции Багратион".