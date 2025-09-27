Президент поздравил работников отрасли с Днем машиностроителя

"Машиностроительная отрасль является одной из важнейших для экономики Беларуси, дает рабочие места десяткам тысяч жителей республики. Продукция, которая сходит с отечественных конвейеров, востребована во всех уголках земного шара. Основа для такой успешной работы заложена ветеранами, а нынешняя молодежь своими свежими идеями помогает внедрять в производство самые передовые и инновационные технологии. Уверен, и в дальнейшем, используя накопленный опыт и результаты современных достижений, работники Министерства промышленности, научных конструкторских бюро, предприятий отрасли выполнят ответственные задачи по обеспечению технологического суверенитета, что еще больше укрепит наши позиции на международном рынке".