Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

Президент произвел назначения в районах, министерствах и обозначил новые направления для послов

Президент произвел назначения в районах, министерствах и обозначил новые направления для послов

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 августа рассмотрел кадровые вопросы и произвел соответствующие назначения, сообщает БЕЛТА.

Президент назначил:

Белого Игоря Георгиевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Королевстве Саудовская Аравия по совместительству;

Деревинского Дмитрия Владимировича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Многонациональном Государстве Боливия по совместительству;

Соболевского Евгения Юлиановича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Судан по совместительству.

Глава государства также дал согласие на назначение:

Бортника Николая Николаевича - председателем Ивановского райисполкома;

Сенчука Владимира Григорьевича - председателем Каменецкого райисполкома;

Панасюка Григория Адамовича - председателем Брестского райисполкома;

Белуся Петра Казимировича - председателем Глубокского райисполкома;

Макаревича Олега Аркадьевича - председателем Дубровенского райисполкома;

Клячина Александра Олеговича - председателем Сенненского райисполкома;

Станкевича Дмитрия Зеноновича - председателем Чашникского райисполкома;

Кулеши Зои Вацлавовны - главой администрации Октябрьского района г.Гродно;

Богдан Елены Леонидовны - первым заместителем министра здравоохранения;

Вежновца Ивана Валерьевича - первым заместителем министра экономики;

Алексеева Антона Евгеньевича - заместителем министра связи и информатизации;

Кулака Виталия Владимировича - заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия;

Яковчица Александра Владимировича - заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия;

Гармашука Виталия Владимировича - директором Департамента государственных знаков Министерства финансов;

Титовой Снежаны Александровны - управляющим делами Витебского облисполкома.

Фото president.gov.by

Александр Лукашенкокадровый деньназначенияПрезидент Беларуси