Президент произвел назначения в районах, министерствах и обозначил новые направления для послов
Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 августа рассмотрел кадровые вопросы и произвел соответствующие назначения, сообщает БЕЛТА.
Президент назначил:
Белого Игоря Георгиевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Королевстве Саудовская Аравия по совместительству;
Деревинского Дмитрия Владимировича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Многонациональном Государстве Боливия по совместительству;
Соболевского Евгения Юлиановича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Судан по совместительству.
Глава государства также дал согласие на назначение:
Бортника Николая Николаевича - председателем Ивановского райисполкома;
Сенчука Владимира Григорьевича - председателем Каменецкого райисполкома;
Панасюка Григория Адамовича - председателем Брестского райисполкома;
Белуся Петра Казимировича - председателем Глубокского райисполкома;
Макаревича Олега Аркадьевича - председателем Дубровенского райисполкома;
Клячина Александра Олеговича - председателем Сенненского райисполкома;
Станкевича Дмитрия Зеноновича - председателем Чашникского райисполкома;
Кулеши Зои Вацлавовны - главой администрации Октябрьского района г.Гродно;
Богдан Елены Леонидовны - первым заместителем министра здравоохранения;
Вежновца Ивана Валерьевича - первым заместителем министра экономики;
Алексеева Антона Евгеньевича - заместителем министра связи и информатизации;
Кулака Виталия Владимировича - заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия;
Яковчица Александра Владимировича - заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия;
Гармашука Виталия Владимировича - директором Департамента государственных знаков Министерства финансов;
Титовой Снежаны Александровны - управляющим делами Витебского облисполкома.
Фото president.gov.by