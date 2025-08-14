Президент руководителям: Смотрите, чтобы все было справедливо. Не обижайте только людей

Справедливое отношение к людям и работа на результат. Сегодня во время кадрового дня Президент Беларуси лично напутствовал новых руководителей местной вертикали. Это председатели райисполкомов в Брестской, Витебской областях и одном из районов Гродно.

Получилось профессиональное интервью глобально о ситуации: как работает промышленность, что с уборочной и падежом скота. Много было сказано о дисциплине, кадрах и материально-технической базе. Глава государства подтвердил - в его графе запланировано отдельное совещание по Витебской области.

Региону неоднократно оказывалась поддержка и уже, цитируя губернатора Субботина, "чтобы не били" нужно определиться с четким планом, как действовать дальше

Кадровый день во Дворце Независимости

Сегодня стало известно о назначениях в министерствах сельского хозяйства, экономики, здравоохранения и новом дипломатическом пуле послов. Но никто из получивших эти должности во Дворец Независимости не приехал.

Ротации в районах, министерствах и новые направления для послов

Это нормально. Обычная практика, когда часть назначений проходит "в рабочем порядке". Так это называется. Т.е. без личного присутствия. К Президенту сегодня пригласили 8 человек. И это исключительно представители местной власти в регионах. Им еще ни разу не доводилось бывать во Дворце Независимости.

Приоритетные вопросы на местах

Плановая работа. Где-то ротация или отставка в связи с достижением предельного возраста на госслужбе. Например, Виталий Кулак - экс-председатель Каменецкого райисполкома - сегодня получил должность замминистра сельского хозяйства. Его место в свою очередь предложили Владимиру Сенчуку. Тоже интересный момент, он раньше был руководителем Брестского райисполкома.

Обращаясь к Владимиру Сенчуку, Александр Лукашенко поинтересовался, почему тот переходит работать из Брестского в Каменецкий райисполком. "Чем объясняется такая перестановка? Всегда у нас считалось, что столичный или областной исполком - это уровень несколько выше, престижнее там работать. И вы решили в Каменецкий пойти", - уточнил Президент.

Владимир Сенчук пояснил, что хотел бы использовать опыт работы в Бресте, в том числе, для развития экономики Каменецкого района. По его словам, в Каменецком районе довольно развитый агропромышленный комплекс. Кроме того, регион обладает богатым туристическим потенциалом, который можно развивать.

"Я так понимаю, губернатор хочет использовать вас для того, чтобы Каменецкий район удержать, поднять выше", - предположил глава государства.

"Район экономически сильный. Есть крупные предприятия. Я начинал свою трудовую деятельность в Каменецком районе. Пять лет работал в сельхозпредприятии «Восход» Каменецкого района. Поступило предложение, я согласился", - сказал Владимир Сенчук.

Собеседование на высшем уровне

Кадровый день проходит в формате профинтервью - собеседование на высшем уровне. Перед тем как принять решение, главе государства важно узнать погруженность кандидата на должность. Это и ситуация в районе в целом, и по отдельным предприятиям, порой приходится отвечать и на самые неудобные вопросы.

Когда людям из кадрового реестра предлагают новую должность, это, конечно, всегда вопрос выбора. Но даже если человек соглашается на должность, это не значит, что входить в курс дела приходится только после официального назначения. Вот как это происходит - на примере уже председателя Чашникского райисполкома.

Дмитрий Станкевич, председатель Чашникского райисполкома:

"Встретился с помощником Президента, с первым заместителем, проехали по Чашникам, посмотрели, район понравился, плюс город Новолукомль тоже очень такой серьезный город, город атомщиков".

"Уверены, что получится?" - спросил Президент.

"Так точно", - ответил Дмитрий Станкевич.

"Спасибо, что Вы согласились на этот район. Район красивый, хороший, но непростой тоже. В Витебской области у нас простых районов практически нет", - констатировал глава государства.

Президент собирается провести совещание по ситуации в Витебской области

Витебская область постоянно на слуху. Хоть губернатор Субботин очень ревностно относится к штампам вроде "регион, к которому больше всего вопросов" (они действительно остаются). Президент сегодня подтвердил - отдельное совещание впереди.

Что надо сделать в Витебской области, чтобы регион не находился среди неперспективных, - поинтересовался Президент.

"Для нас самый больной вопрос - это кадровое обеспечение, - отметил председатель Глубокского райисполкома Петр Белусь. - Поэтому на сегодняшний день надо заниматься кадровой политикой усиленно и давать возможность молодым перспективным. Ежедневно изыскивать руководителей и специалистов и давать им возможность реализовать себя".

Олег Макаревич, экс-председатель Сенненского райисполкома переедет руководить Дубровенским. У него сегодня было самое продолжительное профессиональное интервью. Главу государства интересовали не только планы руководителя в новой должности, но и какую ситуацию он оставляет за собой на прежнем месте работы.

Речь шла и про обеспеченность техникой хозяйств в районах. Зачастую на сельхозпредприятиях есть хорошие современные комбайны, но не всегда хватает специалистов, которые могут ими управлять. В этой связи Александр Лукашенко обратил внимание руководителей райисполкомов на необходимость лично знать хороших специалистов, которых можно привлекать к управлению техникой во время уборочных работ.

Президент: Я приветствую людей, которые идут работать на родину, чтобы что-то сделать

На место Макаревича руководить Сенненским райисполкомом приходит Александр Клячин. Возвращается на родину.

Бывший зампред Гродненского горисполкома Зоя Кулеша теперь возглавит администрацию Октябрьского района Гродно. Раньше она курировала исключительно социальную сферу. Теперь на женских плечах и работа предприятий. Впрочем, озвученный Президентом факт из ее личной характеристики, наводит на мысль, что это будет несложно.

Глава государства обратил внимание Зои Кулеши на необходимость держать на контроле работу предприятий, которые находятся на территории района. "Чтобы не стеснялись вмешиваться в работу предприятий, которые, казалось бы, республиканской формы собственности. Таких предприятий, которые не ваши, там нет. Везде ваши предприятия. Вы представитель Президента на той земле. Поэтому стесняться не надо", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Лукашенко о справедливом отношении к людям и работе на результат

Прогон по всем темам - от уборочной до ситуации на предприятиях. В плане задач и ответственности - загрузка будет капитальной.

"Мужики, смотрите, чтобы все было справедливо с людьми. Посмотрите, с кем вы будете работать, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Не обижайте только людей". Президент подчеркнул, что к кадрам на местах нужно относиться аккуратно. Не следует рубить сплеча, принимая опрометчивые решения, добавил он.

Говоря про сельское хозяйство, глава государства отметил, что уборочные работы следует интенсифицировать: "Времени на то, чтобы раскачиваться, нет. Тем более все вы аграрии в основном. Уборку надо, особенно в Витебской области, продолжать. Я не скажу заканчивать - нужно уборку продолжать. Вы подошли только к половине уборочных работ".

После аудиенции у главы государства новые руководители не спешили расходиться. Была возможность, что называется, выдохнуть и обсудить с коллегами все, что произошло. Впечатлений, как и задач, у них очень много.

Дмитрий Станкевич, председатель Чашникского райисполкома:

"Это очень трепетно, очень волнительно было. Президент во всех вопросах разбирается и владеет информацией настолько, поражаешься. Вот, насколько умница у нас Президент. Больше такое впечатление создает, и важно, чтобы не подвести его".

Петр Белусь, председатель Глубокского райисполкома:

"Глава государства, он в первую очередь своим компетенциями, объемом и мощью дает такой заряд энергии, с которым хочется сегодня двигаться вперед, поэтому собеседование на именно таком высшем уровне, оно дает эффект уверенности в себе и дополняет, подпитывает дополнительной энергией".

Президент проанонсировал свой график

Президент сегодня проанонсировал - хочет побывать в Гродно, на севере страны. Ситуация там на некоторых предприятиях сегодня как раз обсуждалась. Пока не у всех дела идут хорошо. И уже новые руководители просили главу государства не спешить с визитом.