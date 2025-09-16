Президент вручил государственные награды в канун Дня народного единства

Во Дворце Независимости 16 сентября Президент Александр Лукашенко чествовал белорусов, которые внесли значимый вклад в развитие страны, укрепление ее суверенитета и обороноспособности. В канун больших государственных праздников это стало уже доброй традицией. Люди в погонах, учителя, ученые, работники сферы промышленности, сельского хозяйства, артисты и спортсмены. День народного единства - это символ сплоченности нации в построении сильной процветающей независимой Беларуси. Сама дата 17 сентября напоминает о ценности мира и важности оберегать суверенитет страны. В нынешнее непростое время особая благодарность представителям силовых структур. За них сегодня поднимали бокалы стоя. Наш Президент обрисовал ситуацию по внешнему контуру с учетом конфронтационной политики соседей и рассказал, чего ждет от военных.

Как это обычно происходит?! Раздается звонок и сообщают, что нужно быть во Дворце Независимости. Президент лично вручит государственную награду. Многие из них и представить себе не могли, что вдруг окажутся здесь. Просто делали свое дело. Как, например, мозырский пенсионер Виталий Горожанкин, он спас тонущего ребенка.

Виталий Горожанкин, пенсионер:

"Я в то время даже не думал. Я видел, что надо помочь, и все".

Андрей Жлукта тоже удостоен медали "За спасенную жизнь". Вытащил из полыхающего дома мужчину.

Андрей Жлукта, начальник 2-го отдела управления штаба вооружения Министерства обороны Беларуси:

"Рад награде, но больше, наверно, радостно, что человек остался жить".

Традиция, как и праздник, молодая. Накануне Дня народного единства глава государства чествует людей, которые внесли огромный вклад в развитие страны. Люди абсолютно разных профессий, но объединяет их преданность своему призванию и высокий профессионализм.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ff8f7c7-92c5-42d3-910d-529474c9ff9b/conversions/466b4644-88f8-4285-b1ac-7078d0ef07c0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ff8f7c7-92c5-42d3-910d-529474c9ff9b/conversions/466b4644-88f8-4285-b1ac-7078d0ef07c0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ff8f7c7-92c5-42d3-910d-529474c9ff9b/conversions/466b4644-88f8-4285-b1ac-7078d0ef07c0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ff8f7c7-92c5-42d3-910d-529474c9ff9b/conversions/466b4644-88f8-4285-b1ac-7078d0ef07c0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Президент: Белорусы сполна использовали свой исторический шанс

"С высоты прошедших десятилетий день 17 сентября 1939 года, когда была стерта искусственная позорная граница между Западной и Восточной Белоруссией, воспринимается как акт восстановления исторической справедливости (так оно и было) и как один из поворотных моментов в летописи белорусской государственности, который прочно связал незримой нитью эпохи и поколения, - заявил Президент. - Белорусы сполна использовали свой исторический шанс, став высокообразованной культурной нацией, построившей собственное суверенное государство и занявшей достойное место среди народов нашей планеты".

Историческая справедливость

86 лет назад мы по кускам собрали свою землю. У белорусов появилось будущее, которого упорно лишали 20 с лишним лет. 17 сентября произошло воссоединение Западной Белоруссии и БССР. Этот день по праву назвали актом исторической справедливости.

В 2020-м нам был брошен очередной вызов. И давление не ослабевает по сей день. Незаконные санкции, ярлыки "агрессора", прессинг, информационные атаки. Но, как говорит наш Президент, "делайте свое дело", остальное за Главнокомандующим и людьми в погонах.

Вручение Госнаград news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fbc9b2fc-c17a-4fa4-a150-28c7cd9bd780/conversions/1efec269-3d51-4719-9f0c-5c2f437ee0c0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fbc9b2fc-c17a-4fa4-a150-28c7cd9bd780/conversions/1efec269-3d51-4719-9f0c-5c2f437ee0c0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fbc9b2fc-c17a-4fa4-a150-28c7cd9bd780/conversions/1efec269-3d51-4719-9f0c-5c2f437ee0c0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fbc9b2fc-c17a-4fa4-a150-28c7cd9bd780/conversions/1efec269-3d51-4719-9f0c-5c2f437ee0c0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Обеспечение безопасности страны

Виктор Тумар, полковник:

"Хочу заверить вас, товарищ Главнокомандующий, и весь белорусский народ в том, что военнослужащие нашей армии, наших Вооруженных сил готовы самоотверженно защищать свою родину. Мы были и будем твердой опорой государственности и стальным щитом, который обеспечит мир на нашей святой белорусской земле. Служим Республике Беларусь!"

События последних пяти лет - это однозначно про переоценку ценностей, многие пересмотрели свои убеждения и взгляды. Белорусы теперь точно едины в одном: нам всем нужна спокойная и развивающаяся страна.

Церемония вручения Госнаград news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4decb0cd-3b52-40dc-b4f7-ba4feb5512ec/conversions/9179125e-f1ad-409e-a778-4f6a5803d104-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4decb0cd-3b52-40dc-b4f7-ba4feb5512ec/conversions/9179125e-f1ad-409e-a778-4f6a5803d104-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4decb0cd-3b52-40dc-b4f7-ba4feb5512ec/conversions/9179125e-f1ad-409e-a778-4f6a5803d104-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4decb0cd-3b52-40dc-b4f7-ba4feb5512ec/conversions/9179125e-f1ad-409e-a778-4f6a5803d104-xl-___webp_1920.webp 1920w

Илья Шиманович, спортсмен-инструктор национальной команды Беларуси по плаванию:

"Приятно оказаться в таком месте, получить такую награду".

Президент наградил Турчина орденом Отечества III степени

Среди медийных награжденных - премьер-министр Александр Турчин. Обладатель ордена Отечества III степени. Мы присоединяемся к поздравлениям. Год для него насыщенный. Начинался с губернаторских задач, потом новая должность, недавний юбилей, который тоже встречал на работе. Такую высокую награду получил именно за упорный труд в последнюю пятилетку в должности губернатора Минской области.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

"Видишь оценку людей, это, наверное, самое приятное в работе губернатора. Сложностей всегда хватает, мне кажется, на любой должности, на любой работе хватает и позитивных моментов, и негативных, как, наверное, в жизни любого человека".

Лукашенко: Беларусь способна дать ответ любому агрессору

Возможность мирно жить и работать в прямом смысле дорого стоит в наше время. Это огромные усилия по обеспечению безопасности и суверенитета. Беларусь с учетом географического расположения - на острие событий и геополитических вызовов. Соседям все не дают покоя наши совместные с Россией учения.

Церемония вручения Госнаград news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc1e29a9-8777-4ab6-9961-295943f6b44a/conversions/d174ffd6-ba85-46af-b1b0-3051283a0272-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc1e29a9-8777-4ab6-9961-295943f6b44a/conversions/d174ffd6-ba85-46af-b1b0-3051283a0272-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc1e29a9-8777-4ab6-9961-295943f6b44a/conversions/d174ffd6-ba85-46af-b1b0-3051283a0272-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc1e29a9-8777-4ab6-9961-295943f6b44a/conversions/d174ffd6-ba85-46af-b1b0-3051283a0272-xl-___webp_1920.webp 1920w

Лукашенко о военной подготовке и учениях: Если хотим жить, мы должны уметь все

"Мы никому не угрожаем. Правда, Александру Григорьевичу Вольфовичу (Госсекретарю Совета безопасности - прим. ред.) хочу сказать, что хватит нам оправдываться перед ними - воюем мы, не воюем против них… Мы сказали им один раз и достаточно. Я думаю, они нас услышали. Все (не дураки) понимают. Сколько бы мы раз ни говорили. Мы способны дать ответ любому агрессору. Никого не стараемся завоевать, потому что не сможем завоевать. Мы это прекрасно понимаем. Вокруг нас сильные государства, что тут говорить. Но неприемлемый ущерб мы всегда готовы нанести, если кто-то ступит на нашу землю", - подчеркнул белорусский лидер.

Говоря о проходящих белорусско-российских учениях, Александр Лукашенко сказал: "Учения, которые сегодня проходят на территории Беларуси, - плановые. Белорусско-российские учения. И мы отрабатываем там все. Они тоже это знают, мы это не скрываем. Начиная от стрельбы из обычного стрелкового оружия до атомных боеголовок. Опять же мы должны уметь это делать все. В противном случае, зачем оно на территории Беларуси. Но ни в коем случае не собираемся этим самым кому-то угрожать".

"А если кому-то надо оправдать свои действия - обезумевшим, тут по соседству живущим, - это их проблемы, пусть обманывают свой народ. Это до поры до времени. Как говорил, поляки, литовцы, латыши - умные люди, разберутся, в чем проблемы. Как разобрались украинцы, кстати. Мы от них меньше проблем имеем, хотя там идет война", - отметил глава государства.

Президент в этой связи обратился к военнослужащим: "Будьте всегда начеку. Сегодня, благо, россияне многое могут. К несчастью, в связи с войной. И они готовы нам бесплатно передавать свои навыки и свою подготовку. Мы должны учиться. Если хотим жить, мы должны уметь все. Это я обращаюсь как военный к военнослужащим".

"Давайте в это сложное время, время Дня нашего единства поднимем наши бокалы за наших военных и милицию нашу, которые создают нам полную безопасность и покой как на границах, так и внутри нашей страны", - сказал Александр Лукашенко.

Польша закрыла границу с Беларусью на неопределенный срок

На прошлой неделе Польша закрыла границу в начале под предлогом проходящих учений, потом переиграла и назвала решение бессрочным. К тому же нас обвиняют в атаке дронов.

Президент о БПЛА: Все, что залетает в Польшу, Литву, мы не имеем к этому никакого отношения

Александр Лукашенко также высказался на тему беспилотников и поставил задачу отечественному военпрому.

"Мы должны научиться отклонять от цели любой беспилотник, работающий на любой частоте. Это наша школа, мы должны это уметь. В мире этому научились. Это наша задача, - сказал Президент. - Кроме того, что ракеты взрывать, бить, надо уметь защищаться. Как только научимся работать по беспилотникам, целая эра мгновенно уйдет в небытие. И мы перестанем молиться на эти беспилотники".

"Все, что сегодня залетает в Польшу, Литву, мы не имеем к этому никакого отношения. И если бы мы так, как они воют, выли после каждого залета к нам беспилотников со стороны Украины, России, через Польшу там, Литву… Мы никогда этого не делали. Мы спокойно реагируем по соответствующим линиям", - сказал глава государства.

Церемония вручения Госнаград news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ad93c33-2b2a-410d-a3f9-3a8b49eee522/conversions/fad993e0-e92e-4208-bfa3-de15dacfc5b0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ad93c33-2b2a-410d-a3f9-3a8b49eee522/conversions/fad993e0-e92e-4208-bfa3-de15dacfc5b0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ad93c33-2b2a-410d-a3f9-3a8b49eee522/conversions/fad993e0-e92e-4208-bfa3-de15dacfc5b0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ad93c33-2b2a-410d-a3f9-3a8b49eee522/conversions/fad993e0-e92e-4208-bfa3-de15dacfc5b0-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Если они взвыли после того, как мы половину беспилотников сбили, не зная, чьи они, какие… Сбили и все. Несколько штук мы не смогли поразить. Мы затратили огромные средства, чтобы уничтожить эти беспилотники, которые летели не к нам - летели в Польшу. И им сообщили, сколько, куда летит беспилотники. Мы тоже не знали, чьи они: "Работайте!" Они это признают, тем не менее пакостят. Значит, у них есть какие-то замыслы. Мы должны их разгадать. Мы их разгадали. И должны этому противостоять, никому ничего не объясняя", - добавил Александр Лукашенко.

Мы накануне важного исторического праздника, как без отсылок к прошлому и нынешним событиям?! Чтобы было лучше - только работа на результат. Есть на кого равняться. Эти люди вошли в историю.

Владимир Косенков, директор Кличевского лесхоза: