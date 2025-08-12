Президентом подписан указ о призыве на срочную военную службу в сентябре-ноябре 2025 года news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e41a04c3-3512-4468-80e1-7d6afa86e0ed/conversions/5a135c28-247d-42cf-bfbe-0374a5fa932f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e41a04c3-3512-4468-80e1-7d6afa86e0ed/conversions/5a135c28-247d-42cf-bfbe-0374a5fa932f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e41a04c3-3512-4468-80e1-7d6afa86e0ed/conversions/5a135c28-247d-42cf-bfbe-0374a5fa932f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e41a04c3-3512-4468-80e1-7d6afa86e0ed/conversions/5a135c28-247d-42cf-bfbe-0374a5fa932f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 августа подписал указ №302 "Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Документом предусматривается призвать в сентябре - ноябре 2025 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.

Принятие указа позволит республиканским органам государственного управления, местным исполнительным и распорядительным органам своевременно провести мероприятия по призыву граждан на срочную военную службу и службу в резерве.