Пять приоритетов для "семьи ШОС" от Лукашенко и главные акценты масштабного саммита в Китае

1 сентября весь мир следил за событиями в Китае, где состоялся самый масштабный за всю историю саммит Шанхайской организации сотрудничества. Для Беларуси это первый саммит в новом статусе - полноправного члена ШОС.

Александр Лукашенко в Тяньцзине заострил внимание не только на евразийской, но и общемировой повестке. Куда и как двигаются глобальные процессы? Как противостоять самым разным современным угрозам? И какие преимущества дает участие в интеграции?

Еще до старта важных встреч в Тяньцзине было понятно что этот саммит будет особенным - такого широкого представительства на встречах Шанхайской организации сотрудничества не было, пожалуй, за всю четверть века ее существования. Минск всегда был в поле зрения ШОС, а полноправным участником объединения стал в 2024 году.

В эту региональную структуру, которую давно окрестили "антизападной коалицией", входят 10 стран: помимо Беларуси, Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан. Чуть раньше Минска к организации присоединились Индия, Иран и Пакистан. Итого сегодня это считай половина мирового населения, четверть суши земного шара и четверть мирового ВВП.

3 тыс. журналистов работают на саммите в Тяньцзине

Для журналистов в Китае организован международный пресс-центр. Отсюда многие следят за тем, что происходит на саммите, ловят говорящие детали, по которым тоже можно судить о раскладе в политике.

Лидер КНР: Перед ШОС в условиях турбулентности стоит задача обеспечения безопасности

С геополитического расклада, открывая встречу, начал Председатель КНР. Он говорил об общей обстановке, призвал продвигать правильный взгляд на историю Второй мировой, а еще - противостоять менталитету холодной войны, блоковой конфронтации и травле.

Си Цзиньпин, Председатель КНР:

"В непростой международной турбулентности перед всеми государствами ШОС остро стоит задача обеспечения собственной безопасности. Мы готовы обобщить наш опыт высококачественного развития и сотрудничества в интересах более тесной, единой судьбы Шанхайской организации сотрудничества".

Лукашенко: Единство и сплоченность - наши важнейшие преимущества

Александр Лукашенко в первую очередь дал оценку тому, что происходит в мире, а мир становится многополярным. Стремительно и сложно.

"Такой переходный период сопряжен с острыми противоречиями и конфликтами. Мы видим это в различных регионах, в том числе и на Ближнем Востоке, где сохраняются серьезные разногласия между ключевыми игроками, чреватые рисками для всей нашей планеты", - сказал белорусский лидер.

По его словам, в ряде случаев роста антагонизма и конфронтации можно было бы избежать, ведь зачастую они возникают из-за тривиального отсутствия общения на нужном уровне и в нужной тональности.

"К сожалению, не все противоречия обходят стороной и "шанхайскую семью". Но именно способность сохранять открытыми каналы коммуникации, умение договариваться даже при наличии различий - это то, что ШОС делает по-настоящему уникальной и жизнеспособной организацией. В условиях нестабильной мировой обстановки единство и сплоченность - наши важнейшие преимущества. Как говорил Конфуций, "когда люди объединены, даже слабые становятся сильными, когда они разобщены, даже сильные слабеют", - подчеркнул Президент Беларуси.

Беларусь гордится тем, что год назад стала полноправным участником ШОС

Сегодня ШОС можно назвать одной из самых влиятельных международных организаций Евразии. Сделать ее еще более привлекательной и эффективной помогут предложения Минска. Чтобы снизить градус мировой напряженности, Александр Лукашенко призвал создавать механизмы неделимой безопасности в Евразии.

Создание механизмов неделимой безопасности в Евразии

Президент Беларуси напомнил, что наша страна предложила разработать Евразийскую хартию многообразия и многополярности в XXI веке и видит именно ШОС в качестве одной из основных площадок для обсуждения данной инициативы.

Беларусь также приветствует работу по созданию Универсального центра ШОС по противодействию вызовам и угрозам безопасности и Антинаркотического центра ШОС. "Необходимо сделать все возможное, чтобы названные структуры начали функционировать в ближайшее время", - сказал Президент.

Лукашенко об активизации диалога по упрощению процедур торговли в ШОС

Лукашенко об активизации диалога по упрощению процедур торговли в ШОС

Что касается экономической стороны, то здесь вполне прагматичный призыв к коллегам упрощать торговые процедуры. Цепочка простая: меньше барьеров, значит растет товарооборот и инвестиции. Торговля в ШОС с плюсом, но можно больше.

Александр Лукашенко приветствовал активизацию диалога в этом направлении, что будет способствовать снижению барьеров, росту товарооборота и трансграничных инвестиций.

"Уже сегодня объем торговли между странами ШОС превысил 2 трлн долларов, и такие цифры не предел. Расчеты в национальных валютах, создание совместных фондов, инвестиции в цифровую экономику и зеленые технологии - все это будет в центре нашего внимания", - уверен глава белорусского государства.

"В современных геополитических условиях, когда односторонние санкции становятся фактором дестабилизации, очевидна потребность в независимом финансовом механизме ШОС. В таком, который был бы способен финансировать трансграничные проекты, нивелируя санкционное давление, стимулировать использование национальных валют в торговле, поддерживать развитие ключевых направлений сотрудничества - от логистики и энергетики до цифровой трансформации и искусственного интеллекта", - сказал Александр Лукашенко.

Он заявил о поддержке Беларусью идеи создания Банка развития ШОС, который придаст дополнительную устойчивость экономическим связям и станет важным шагом к экономическому суверенитету региона. "Но мы все понимаем, что польза от этого банка будет только в том случае, если он сможет работать в каждой из стран "шанхайской семьи", - заметил глава государства.

Геополитические потрясения ломают международные транспортные цепочки, сказал Президент. А логистика должна быть удобной и безопасной. Так что координация в этой сфере с упором на цифру нужна. Важный акцент на инновациях и образовательной сфере - без этого прогресса не будет.

Создание общего научно-инновационного пространства

Беларусь считает крайне важным создание общего научно-инновационного пространства ШОС, заявил Александр Лукашенко.

Он отметил, что уже сегодня есть механизмы - от рабочих групп до Межбанковского объединения ШОС, которые могут обеспечить финансирование совместных НИОКР и технологических стартапов. Это особенно актуально, когда инновации становятся ключевым фактором устойчивого роста.

"Беларусь открыта к обмену опытом и реализации совместных проектов в области сельского хозяйства, медицины, IТ и прикладных наук", - заявил Президент.

Парад по случаю 80-летия Победы над японским милитаризмом пройдет в Пекине

2025 год особенный и для Беларуси, и для Китая. 3 сентября в Пекине пройдет парад на площади Тяньаньмэнь. Александр Лукашенко поздравит Китай по случаю 80-летия Победы на японским милитаризмом и окончания Второй мировой.

Александр Лукашенко подчеркнул, что мероприятия по этому поводу как раз свидетельствуют о том, что великий китайский народ вместе с дружной семьей ШОС не даст изменить историю. "Там мы были вместе. Думаю, что и в будущем, как когда-то советский и китайский народы были вместе, мы будем так же вершить судьбу человечества", - сказал Президент.

В Шанхайской организации нужна сплоченность и солидарность

В Шанхайской организации нужна сплоченность и солидарность

Идиллии в самой Шанхайской организации нет - хватает противоречий и трений, наверное и поэтому о сплоченности и солидарности как условии для развития так или иначе сказал каждый лидер. Глава Узбекистан назвал это ключом к миру. А президент Казахстана считает, что объединение усилий поможет в борьбе с терроризмом. Создание финансовых механизмов поддержал Таджикистан. Владимир Путин предсказуемо затронул украинскую тему.

Путин: Мы ценим усилия по урегулированию украинского кризиса

Владимир Путин, президент России:

"Мы широко ценим усилия и предложения Китая, Индии, других наших стратегических партнеров, призванные содействовать урегулированию украинского кризиса. Отмечу, что понимания, достигнутые на недавней российско-американской встрече в верхах на Аляске, надеюсь, также идут в этом направлении, открывая дорогу к миру в Украине. В ходе намеченных сегодня и завтра двусторонних встреч я, безусловно, проинформирую коллег более детально и подробно о результатах переговоров на Аляске".

Стратегию развития ШОС до 2035 года утвердили в Тяньцзине

Трампа в Тяньцзине не было, но без него все равно не обошлось. Его агрессивное тарифное давление в последнее время так часто идет в ход, что, кажется, еще больше стран не против подстраховаться альтернативой.

О таком своем интересе позволяет заявить формат "ШОС плюс", куда приезжают все, кто готов быть рядом.

Лукашенко поддержал инициативу Китая по глобальному управлению

По итогам подписали Тяньцзинскую декларацию и утвердили стратегию развития сотрудничества на ближайшие 10 лет.

"Уважаемый господин Си Цзиньпин, Вы только что выдвинули глобальную свою четвертую инициативу, которую Вы назвали "глобальное управление". Мы полностью и всецело в Беларуси поддерживаем Вашу инициативу. И прежде всего за то, что эта инициатива основана исключительно на равноправии и справедливости. Это то, чего сегодня крайне не хватает в развитии международных отношений. От уважаемого Председателя Си мы услышали четкую оценку ситуации и ключевые принципы, опираясь на которые, можно решать реальные проблемы стран и народов: суверенное равенство, примат международного права, многосторонность. Мы готовы подключиться к этой инициативе и в ШОС, и на площадке ООН", - сказал белорусский лидер.

Пользуясь случаем, Александр Лукашенко поздравил Лаос с подключением к ШОС в статусе партнера по диалогу.

Президент: Общие цели должны воплощаться в конкретных проектах

Подключиться к "шанхайской семье" хотят еще с десяток стран. Заявки на рассмотрении. То, что предлагает Беларусь - безопасность общую и продовольственную, устойчивое и индустриальное развитие - в любом случае будет полезно и нужно для всех.

"Наши общие цели должны воплощаться в конкретных проектах, кооперационных инициативах и результатах, которые будут ощутимы исключительно для всех", - призвал белорусский лидер.

"Мир на евразийском пространстве должен быть не мечтой или лозунгом, а реальностью. Любые односторонние агрессивные действия, направленные против суверенных государств, неприемлемы и опасны. Они дестабилизируют обстановку и подрывают основы международного права. Особенно хочу подчеркнуть, что мы подобные конфликты ни в коем случае не должны провоцировать", - сказал глава белорусского государства.

Лукашенко: Многополярность уже наступила

Минск и дальше продолжит занимать активную (а скорее даже неравнодушную) позицию и в Шанхайской организации, и по международным проблемам в принципе. Александр Лукашенко говорил без всяких витиеватых формулировок, и экспертам не придется строить догадки, какой сигнал он дал миру.

Лукашенко: Многополярность уже наступила

Президент Беларуси отметил, что на саммите ШОС много говорилось о многополярности и о том, что "вот-вот завтра она придет". "Да нет, эта многополярность уже и не стучится в двери. Она уже пришла. И наше заседание на родине нашей организации говорит о том, что эта многополярность наступила, - подчеркнул Александр Лукашенко. - ШОС и БРИКС становятся серьезным противовесом. Не во вред другим организациям - и "семеркам", и "двадцаткам", и так далее. Мы ни в коем случае даже не собираемся конкурировать с ними. Хотя жизнь заставит. Мы работаем во имя наших народов".

"Это мощный полюс на нашей планете. Мы должны сделать все, чтобы не обмануть людей нашей планеты и не уничтожить ту надежду, которую народы питают, глядя на наши организации. Прежде всего Шанхайскую организацию сотрудничества", - добавил белорусский лидер.