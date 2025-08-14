3.72 BYN
Саудовская Аравия, Боливия, Судан. Александр Лукашенко назначил послов Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая кадровые решения 14 августа, назначил белорусских послов по совместительству в трех государствах - Саудовской Аравии, Боливии и Судане, сообщает БЕЛТА.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в ОАЭ и по совместительству в Бахрейне и Кувейте Игорь Белый назначен также и послом по совместительству в Саудовскую Аравию.
Аналогичным образом новое направление появится в деятельности Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Египте и по совместительству в Алжире и Омане, постоянного представителя Беларуси при Лиге арабских государств Евгения Соболевского. Он назначен также послом Беларуси по совместительству в Судане.
Дмитрий Деревинский, работающий Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Венесуэле, назначен по совместительству послом в Боливии.