Саудовская Аравия, Боливия, Судан. Александр Лукашенко назначил послов Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая кадровые решения 14 августа, назначил белорусских послов по совместительству в трех государствах - Саудовской Аравии, Боливии и Судане, сообщает БЕЛТА.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в ОАЭ и по совместительству в Бахрейне и Кувейте Игорь Белый назначен также и послом по совместительству в Саудовскую Аравию.

Аналогичным образом новое направление появится в деятельности Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Египте и по совместительству в Алжире и Омане, постоянного представителя Беларуси при Лиге арабских государств Евгения Соболевского. Он назначен также послом Беларуси по совместительству в Судане.