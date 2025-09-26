Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Сэкономленных от кредита на БелАЭС средств хватит на строительство еще одного блока - Лукашенко

Фото БЕЛТА

Беларусь на сэкономленные от кредита на БелАЭС средства может построить еще один блок. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал журналистам в Кремле по завершении переговоров с Президентом России, сообщает БЕЛТА.

"Мы сэкономили прилично средств. Мы можем целый энергоблок за эти сэкономленные средства первого кредита построить", - сказал глава государства.

Президент

Александр ЛукашенкоПрезидент БеларусиБелАЭС