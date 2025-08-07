Совершенствование работы КГБ - в фокусе внимания Президента. Какие акценты расставлены

Совершенствование деятельности Комитета госбезопасности - ключевая тема совещания у Президента.

С докладом выступил госсекретарь Совета безопасности. В числе участников также председатель КГБ, генеральный прокурор, председатель Палаты представителей и руководитель аппарата Совета Министров.

Должностные лица, которые в прошлом не один год проработали в системе КГБ. Среди ключевых задач - ревизия и устранение недостатков, выявленных по итогам пяти лет работы в условиях нарастающей конфронтации. И сегодня военно-политическая обстановка вокруг Беларуси напряженная.

Лукашенко: Агрессивно в отношении Беларуси настроены Польша и страны Балтии

"Настораживает, что очень жутко, агрессивно в отношении Беларуси настроены наши соседи - Польша и страны Балтии, - сказал Президент. - Давление осуществляется по всем направлениям. Больше всего это давление чувствуют наши специальные службы. Поэтому мы, я прежде всего, уделяем самое пристальное внимание работе КГБ и вообще силового блока".

Что касается основной тематики совещания, то, как известно, некоторое время назад председатель КГБ предложил совершенствование деятельности КГБ, в том числе с учетом наработанных за последнее время опыта и практики. "2020 год - это уроки, уроки и еще раз уроки. Это коснулось всех направлений деятельности нашего государства, в том числе и Комитета госбезопасности, - заметил Александр Лукашенко. - Недостатки свои мы увидели в 2020 году и после, узкие места также мы обнаружили. Надо их ликвидировать. Это прежде всего надо сделать".

По словам Президента, КГБ, как и другие госструктуры, порой "страдает некой ведомственностью". Поэтому, несмотря на доверие со стороны главы государства к Ивану Тертелю и в целом Комитету госбезопасности, было принято решение предложенные председателем КГБ инициативы подвергнуть ревизии. Предметно их изучить, проанализировать и доложить Президенту было поручено госсекретарю и секретариату Совета безопасности.

"Такие предложения и заключения были внесены. Тем не менее, поскольку это специфическая служба, спецслужба, в узком кругу с людьми, которые когда-то работали в КГБ, я решил посмотреть на эти предложения, - пояснил глава государства. - Надеюсь, что мы объективно обсудим эту тему и придем к соответствующему заключению".

Еще одна тема - безопасность киберпространства. Эта деятельность получит развитие в рамках совершенствования работы КГБ. Также Александр Лукашенко обратил внимание на сохранение разумной численности ведомства и рационального использования финансовых ресурсов.

"Здесь как раз денег жалеть не надо для тех, кто работает в КГБ. Денег чекистам жалеть не надо за конкретные результаты. Мы с председателем здесь отладили эту систему. Я всегда после определенных операций его предупреждаю, что ребята, которые заработали эти деньги, должны их получить, даже сверх того", - заявил глава государства.

Но в то же время Президент обратил внимание на сохранение разумной численности КГБ и рационального использования финансовых ресурсов.

"Мы договорились о том, что ни в коем случае не будем повышать численность по всем направлениям. Вы видите, что происходит. У нас приличный отток от гражданских специальностей в военные и так далее. Поэтому люди нужны на производстве прежде всего. Оттуда забирать людей по большому счету мы не имеем никакого права. Это касается всех, в том числе Комитета госбезопасности. Это если говорить о численности", - обратился к участникам совещания Александр Лукашенко.

Лукашенко: Надо строить жилье, надо увеличивать денежное довольствие военнослужащим

Белорусский лидер затронул тему материальных затрат, которые должны быть рациональными и не использоваться на неперспективные направления. "Надо строить жилье, надо увеличивать денежное довольствие военнослужащим в целом. Из этого надо исходить, а не наращивать траты на какие-то неперспективные дела", - добавил он.

Президенту доложили о новых формах и методах в деятельности КГБ. Александр Лукашенко поручил выработать более качественные подходы для решения задач по нейтрализации современных вызовов и угроз и защите наших национальных интересов. Ситуация же вокруг Беларуси - на контроле.

Вольфович: Ежедневно фиксируем 2-3 БПЛА, которые ведут разведку вдоль границы Беларуси

Александр Вольфович, Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси: "Посылы западных государств в адрес Беларуси и РФ, что они якобы кому-то угрожают, противоречат их собственным действиям. Вместо того чтобы находить пути и способы взаимодействия, мирного урегулирования, восстановления контактов хотя бы по линии органов пограничной службы, они сегодня проводят действительно агрессивную политику".

Госсекретарь Совета безопасности также уточнил, что Запад вблизи белорусских границ разворачивает военную инфраструктуру, увеличивает число учений и количество привлекаемых к ним войск. "Я уже не говорю про вопросы ведения разведки. Мы фиксируем каждые сутки пролеты двух-трех, а иной раз до шести летательных аппаратов, которые ведут разведку вдоль границ Республики Беларусь", – сказал Вольфович. По его словам, поэтому очевиден ответ на вопрос, кто и кому на самом деле угрожает.

Вольфович: Беларусь не раз призывала западных соседей наладить диалог, но ответа нет