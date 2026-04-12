Судьба БНБК и неожиданные назначения: как прошла неделя Президента Беларуси

В Беларуси обновился состав правительства и новые руководители на местах, а Президент Александр Лукашенко собрался в большую командировку. Все самое интересное из закулисья президентских мероприятий смотрите в проекте "Время Первого".

Кадровый день

9 апреля произошел кадровый день. Медийные и узнаваемые лица получили новые должности. Марат Марков теперь министр культуры, а Дмитрий Жук - министр информации. Михаил Орда занял пост Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Монголии.

Идет война. Пока на идеологическом фронте. Может быть, и слава богу. Будем пока воевать. Вы видите, что иногда недобросовестно с нами поступают, как YouTube. И должен сказать, это тема Администрации Президента, у нас не все хорошо здесь. Александр Лукашенко

"И то, что мы запросили кино - одно из важнейших искусств. Не я это сказал, к сожалению, но абсолютно поддерживаю. Это никуда не годно, - обозначил лидер. - Когда мне доложили о том, что Марат Сергеевич просит, чтобы его назначили министром культуры, я несколько удивился, но приветствовал. Дай бог, чтобы подъем управления культурой у нас начался с тебя, я буду только рад".

Своими мыслями после назначения поделился Марат Марков: "Президент пошутил по поводу того, что я сам попросился на эту должность. На мой взгляд, сфера культуры на порядок сложнее. Здесь очень много сплетено всего: начиная от идеологии и заканчивая непосредственно нашим наследием. Есть вопросы, Президент их четко обозначил, связаны они в первую очередь с системой управления. Понятно, что и кинематограф был затронут в определенной степени. Беларуси в этом плане, конечно, есть куда расти. Скажем так, это трудности, с которыми придется работать, но они точно не пугают".

Дмитрий Жук:

"Предложение было неожиданным, но не застало врасплох. Я, наверное, уже всей своей работой в СМИ был готов к тому, что нужно как-то дальше развиваться, выходить на какой-то не то что другой уровень, а посмотреть на эту работу немножечко под другим углом".

Новым руководителем Республиканского унитарного предприятия "Белорусское телеграфное агентство" назначен Андрей Мохор.

В Беларуси также новый вице-премьер. Александр Терехов будет курировать вопросы строительства и ЖКХ.

"У нас сегодня нефть подешевле немножко, чем у других. Всплеск этот был в связи с дурью на Ближнем Востоке. Но, я думаю, стабилизируемся, - отметил Александр Лукашенко. - Битум - это нефть. И коль нефть дешевле, надо использовать этот момент и поправить наши дороги".

Назначил глава государства и новых руководителей на местах в Витебской и Гродненской областях.

Совещание по судьбе БНБК

Президент на неделе собрал правительство, чтобы обсудить дальнейшую судьбу биотехнологической корпорации. Той самой, где из зерна делают продукцию с высокой добавленной стоимостью: от кормов для рыб до аминокислот.

Китайские партнеры передали технологии, те, что сравнимы с космосом. Государство вкладывало такие же космические деньги в развитие. И все-таки дела у БНБК идут не так, как хотелось бы.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

"Да, конечно, внешний рынок просел. Это одна сторона медали. Отсюда и некоторые проблемы. А вторая - мы не занимаемся своим внутренним рынком, отдаем его другим. Хотя у нас продукция не хуже, а то и лучше, чем у других, и она абсолютно конкурентоспособна по цене".

Было предсказуемо, что разговор будет непростой. "Напоминаю в который раз - денег в бюджете нет и не будет. Средства выделяются на время и с обязательным возвратом, - обозначил глава государства. - Беларуси остро необходима биотехнологическая отрасль. Это путь всех технологически развитых стран. Отставать мы не можем".

Встреча с новым генсеком ОДКБ

Вопросы безопасности на огромном пространстве Евразии Александр Лукашенко обсудил с новым генсеком ОДКБ Таалатбеком Масадыковым.

Никто никому из нас не поможет, если мы не поможем сами себе Александр Лукашенко

"Вы видите, как развивается мир. Непонятно, в каком направлении он будет развиваться, как будут выстроены международные отношения. Позиция США и в целом Запада уже абсолютно обнажена. И слава богу, что Трамп обнажил эту обстановку, мы теперь понимаем, где "права человека", где "демократия", где еще какие-то вопросы", - отметил он.

Международное право заменило право силы. Организации придется это учитывать. "Нужно садиться и разговаривать, потому что другого решения нет. Нападение на ту или иную страну под разными причинами - это, конечно, нарушение международного права. Нужно совершенно четко об этом сказать, - подчеркнул генеральный секретарь ОДКБ. - Ну, у каждой страны есть своя правда, своя причина. Но для этого, наверное, мы в мире должны садиться и разговаривать как можно чаще. Может быть, мы тоже поймем какие-то причины, которые для нас непонятны".

Литва грозится снова закрыть границу

А наши соседи продолжают шантаж. Литва грозится снова закрыть границу с Беларусью, обвиняя в залетах шаров. Тем временем американцы рекомендуют соседям начать диалог.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Очень много спекуляций на эту тему. На самом деле мы давно уже обозначили свою позицию, от нее мы не отходим. Мы готовы к диалогу, мы готовы к рассмотрению любых вопросов, которые интересуют наших граждан, граждан сопредельных государств, бизнесменов двух стран, людей, которым нужна открытая граница, нужны поездки в обе стороны по различным бытовым, служебным, культурным, гуманитарным инициативам".

"Не мы закрывали эту границу, не мы устанавливали этот санкционный забор, мы готовы к диалогу" - повторил он.

Верительные грамоты послов

В Беларуси произошло обновление дипломатического пула. Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов, которые начинают миссию в нашей стране: это Шри-Ланка, Япония, Палестина, Алжир, Бангладеш, Гана, Египет, Сомали, Танзания и КНДР.

К слову, пару недель назад во время первого официального визита Александра Лукашенко договорились открыть посольство и сделать поездки в Корею безвизовыми.

Доклады

Александр Лукашенко на неделе принял с докладом спикера Совета Республики Наталью Кочанову. Обсудили законотворчество и работу экспертного совета, который работает как правовой фильтр.

По закону и справедливости должна идти работа с людьми. Депутатский корпус сейчас работает над законом об обращениях граждан. Любители обратиться к Президенту или другим органам власти через соцсети будут отвечать за свои слова. В интервью "Первому информационному" Наталья Кочанова предвидела, какой будет реакция.

"Этими вопросами потом занимаются многие люди и структуры, отвлекаясь от основной работы. Разбираются, уточняют, а получается на самом деле, что это не так (сведения не такие - прим. ред.). Они бы в это время могли заниматься другими вопросами, и был бы результат. Но это не говорит о том, что мы не должны относиться серьезно к такой поступающей информации", - обозначила Наталья Кочанова