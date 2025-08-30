Торговля, инновации и вопросы безопасности. Президент Беларуси направится в Китай на саммит ШОС

Александр Лукашенко направится с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику. Глава белорусского государства 31 августа - 1 сентября в городе Тяньцзинь примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества.



Приедут также более 20 лидеров иностранных государств и более 10 международных организаций. На повестке - торговля, инновации, вопросы безопасности.



На саммите будут приняты итоговые документы, включая Тяньцзиньскую декларацию Совета глав государств ШОС. Опубликовать ее планируют в контексте 80-летия Победы и 80-летия основания ООН, чтобы единым фронтом выступить с общей позицией по международным вопросам.