Укрепить важные направления для Беларуси - Президент рассмотрел кадровые вопросы

О важности исполнительской дисциплины сегодня говорил глава государства во время кадровых назначений. И хоть касались они в основном дипломатов и пару министерств, тезис актуален и для всех других сфер. Серьезная ротация в МИД затронула наши дипмиссии в Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Турции, на Кубе. Там теперь новые послы. Александр Лукашенко обозначил для них приоритетом развитие торгово-экономических отношений. В стране и сразу 2 новых министра - торговли и глава налогового ведомства. Что с ценами, что с налогами, считает Александр Лукашенко, главное - справедливость.

Так совпали звезды кадрового вторника, что в обойме назначенцев оказались сплошь известные люди. Те, кто всегда на глазах, зарекомендовали себя на министерских должностях и важной работе в МИД. Профессиональная репутация - серьезный аргумент для Президента при назначении на ответственные посты. А посол - именно такая работа.

В первых вопросах к руководителям президентской Администрации и внешнеполитического ведомства чувствовалось, что Александр Лукашенко прощупывает логику их предложений по кандидатурам.

Глава государства поинтересовался у министра иностранных дел Максима Рыженкова причинами выбора кандидатур на должности послов. Как пояснил руководитель внешнеполитического ведомства, было принято решение укрепить важные направления для Беларуси наиболее подготовленными кадрами.

"Для них это назначение будет серьезным шагом вперед и возможностью проявить себя на самостоятельной работе за рубежом, - отметил министр. - Действительно, мне и в Турции, и в Израиле, и во всех странах СНГ, и на Кубе нужны очень грамотные, подготовленные специалисты".

По словам Максима Рыженкова, также подобраны кандидатуры на образовавшиеся вакантные места в системе МИД.

"По Министерству промышленности. У нас что, все там хорошо, что мы перспективных отправляем?" - спросил Александр Лукашенко уже у главы Администрации Президента.

"На сегодняшний день Минпромом все задания выполняются, инвестиционные проекты реализуются. Было Ваше поручение, что кроме двух наших китов во внешней торговле - это Россия и Китай - мы должны укрепить отношения со странами СНГ. Из них выделяется большая тройка: Казахстан, Азербайджан и Узбекистан", - сказал Дмитрий Крутой.

Президент назначил новых послов Беларуси за рубежом

Укреплять наши отношения в СНГ будут сразу 3 новых посла. Для этого Александр Огородников, который работал в Минпроме, уедет в Узбекистан. Экс-министр здравоохранения Дмитрий Пиневич отправится послом Беларуси в Азербайджан. Представлять интересы Минска в Казахстане отныне будет Алексей Богданов.

Задача - повышать экспорт белорусской продукции в Казахстан

Алексей Богданов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане:

"Ставлю перед собой задачу превысить экспорт белорусской продукции в $1 млрд. Наш товарооборот в 2021 году в целом превысил $1 млрд и сегодня составляет $1,1-1,2 млрд, но экспорт пока у нас завис на цифре $800-900 млн. Надо добавить в этом ключе", - ответил Алексей Богданов, который будет руководить посольством Беларуси в Казахстане".

"А за счет чего?" - уточнил Александр Лукашенко.

Алексей Богданов отметил необходимость развития совместных производств тракторов и комбайнов. Также, по его словам, активнее должны вести себя на казахстанском рынке МАЗ, Могилевлифтмаш и Бобруйскагромаш.

"Будем этими вещами заниматься. Кроме того, нам необходимо увеличивать поставки белорусского продовольствия. Будем работать по увеличению поставок именно халяльной продукции, - заявил дипломат. - И, конечно, политика, культура, спорт - никто не отменял эту работу. Необходимо будет работать по всем направлениям".

"Казахстан все купит у нас, если будет проходить по цене и качеству. Особенно качеству, - подчеркнул Александр Лукашенко. - За этот рынок борется не только Россия или Беларусь, но и Запад, Китайская Народная Республика. Поэтому путь наш только через регионы. Надо устанавливать отношения с конкретными людьми и руководителями на местах".

Укрепление отношений со странами СНГ

Большим подспорьем для этих новых послов будут отношения, которые уже выстроены с Астаной, Ташкентом и Баку. Недавние визиты Президента в эти страны подтвердили и дружеское расположение на высшем уровне, и стремление всячески развивать экономическое сотрудничество. Поле для деятельности есть в Узбекистане, свою прибавку может дать и торговля с Азербайджаном. Хотя чтобы прирастать с высокой базы, известно, что нужно постараться.

Дмитрий Пиневич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Азербайджане:

"С моей точки зрения, точки прироста лежат в гуманитарной сфере. Как бы это ни казалось парадоксальным".

Дипломат отметил развитие взаимодействия между системами здравоохранения двух стран, сотрудничество в фармацевтической, биологической промышленности, IT-сфере, образовательных программах, что в свою очередь даст импульс развитию межкультурных связей.

То же касается и других государств. Виталий Борчук переберется из Минпрома за океан - он назначен послом Беларуси на Кубе и по совместительству в Доминикане и Никарагуа. Ему поручено осваивать ту самую дальнюю дугу. А Юрий Ярошевич, экс-глава мидовского госпротокола, будет руководить нашей дипмиссией в Израиле.

"Там непросто будет. Но если он найдет правильную дорогу, то с Израилем у нас также будут добрые отношения, - убежден Президент. - Там большинство людей, которые ценят и уважают Беларусь".

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Израиле Юрий Ярошевич подчеркнул, что Беларусь всегда не на словах, а на деле оказывалась той землей, где евреям было хорошо. "И такие вещи нельзя забывать ни по-человечески, ни исторически, ни политически", - заявил он.

Экономическое сотрудничество подтверждают цифры товарооборота. За прошедший год, по прогнозам, он сложится на уровне около 170-180 млн долларов, причем с большим положительным сальдо для Беларуси. "Еще недавно эти цифры казались фантастическими и нереальными", - заметил дипломат.

"Ситуация в регионе выстроилась в нашу пользу. Но хотелось бы все-таки не снимать вот такие сиюминутные сливки, которые образуются (хотя это тоже показательно, что наша экономика смогла настолько быстро отреагировать и заполнить эту нишу), но и какие-то вещи выстраивать уже более системно. Это задача посла и его команды", - подчеркнул Юрий Ярошевич.

Президент назначил А. Глаза послом Беларуси в Турции

После кадрового вторника становится вакантным место пресс-секретаря МИДа. Анатолий Глаз теперь будет работать послом в Турции - решено Президентом. И если закономерный вопрос журналистов в кулуарах - "а кто же вместо?" - остался без вопроса, то вот политика нашего взаимодействия с Турецкой Республикой ни для кого не секрет.

Отношения с Турцией, по словам главы государства, пока не соответствуют имеющемуся потенциалу. "С Президентом Турции у нас был прямой диалог и договоренность: мы делаем это - он делает это, мы этот шаг - он этот шаг. Пока мы этих шагов не видим. Они не идут, потому что мы этим не занимаемся плотно. Поэтому надо будет уделить этому особое внимание, - поручил Александр Лукашенко. - И при встрече с Президентом Эрдоганом во время короткой церемонии вручения грамот (верительных грамот. - Прим. ред.) надо прямо сказать, что мы очень ценим отношения с Турцией, для нас они очень важны, но мы ждем от них шагов, потому что мы сделали все, что обещали".

Глаз: Потенциал хороших отношений Беларуси и Турции надо конвертировать в большую результативность

"Турция - очень важный игрок как в регионе, так уже и в глобальном геополитическом контексте тоже, - заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Турции Анатолий Глаз. - Для нас Турция - важнейший партнер (об этом сказал глава нашего государства)". Разумеется, речь идет о торгово-экономическом сотрудничестве. Но отношения Беларуси с Турцией этим не ограничиваются, они очень разнообразные и широкие, охватывают различные сферы - от межчеловеческих контактов до образования, спорта, медицины и иных сфер. "Да, отношения с Турцией хорошие. Но задача (поставлена. - Прим. ред.) хороший потенциал этих отношений конвертировать в большую результативность, - подчеркнул Анатолий Глаз. - Самое главное, что помимо хороших результатов есть обоюдный интерес эти результаты улучшить".

Повышение исполнительской дисциплины во всех сферах

О том, что мы все на пороге не самого простого года, звучало уже не раз. Президент не пугает, а скорее мобилизует управленцев. Главное требование - повышать исполнительскую дисциплину - касается всех сфер нашей жизни. Это, читай, брать серьезную ответственность за принимаемые решения.

"Наводите порядок в МИДе. Железное требование, без всякой дури. Люди грамотные, умные, дипломатов неумных нет. Должны быть жесткие требования там, где нужно, и исполнительская дисциплина со стороны подчиненных. Это касается всех. Никакой размазни быть не должно ни в Администрации, ни в правительстве, ни у вас. Выдержим этот тренд, будем работать в таком ключе, у нас все получится, - сказал белорусский лидер. - Дисциплинки у нас не хватает, особенно исполнительской. Отписаться, какую-то туфту прислать Президенту мимо Крутого. Он подмахнет - давай, Президент, там разбирайся".

В пример он привел работу по разработке инвестиционной программы. "Важнейший документ. Я его не подписал, как обычно вернул правительству. Вы мне опять выкидываете, и три или четыре человека придут мне докладывать. Те, кто готовил эту программу. А где альтернативная точка зрения? Все ли мы там будем строить, туда ли мы деньги направим? Вот этого бездумного быть не должно, - потребовал глава государства. - Поменьше мероприятий, поменьше дергать людей. Надо сосредоточиться на конкретных вопросах".

Александр Лукашенко напомнил, что главная задача внешнеполитического ведомства - развитие торгово-экономических отношений: "Есть торговый оборот - хорошо. Нет торговли - не работаете. Вот единственное к вам требование".

Новым министром антимонопольного регулирования и торговли стал Артур Карпович

Кресло министра антимонопольного регулирования и торговли оставалось вакантным считаные минуты. Александр Лукашенко не стал затягивать - здесь на повестке один из самых волнующих людей вопросов - справедливые цены в магазинах. Министром назначен Артур Карпович, для него это станет возвращением в ведомство.

Лукашенко о формуле в ценообразовании

При назначении Артура Карповича министром антимонопольного регулирования и торговли Президент заявил: "Министерство очень важное, потому что у нас идет выработка той формулы ценообразования, по которой мы будем работать. Надеюсь, очень долго. Опыта в мировой практике такого нет. Но хочу еще раз подчеркнуть, что это задача правительства. Ни в коем случае не министерства. Поэтому, Дмитрий Николаевич (глава Администрации Президента Дмитрий Крутой. - Прим. ред.), ни в коем случае спихивать, как у нас это обычно бывает, на министерство эти вопросы нельзя. Это должно выработать правительство. Надо привлечь из Администрации людей - направляйте. Надо с Министерства торговли, там хорошие специалисты, - берите. Работайте и вырабатывайте. В ближайшее время - Снопкова (первый вице-премьер Николай Снопков. - Прим. ред.) предупреждал, он отвечает за это в правительстве - должны быть внесены конкретные предложения".

"Ваша задача - изучить опыт советской торговли и сделать все, чтобы на прилавках был ассортиментный перечень товаров. Как специалист Вы понимаете, о чем я говорю. И цены ни в коем случае не скакали, особенно вверх. Это Вы должны видеть на объектах торговли - в магазинах. Не важно, какой собственности они - государственные или частные", - подчеркнул белорусский лидер, обращаясь к Артуру Карповичу.

Александр Лукашенко заметил, что "наши уже рыночники перебесились" в связи с заявлениями о том, что государство будет контролировать частные предприятия. "Мы будем частные предприятия (в торговле - Прим. ред.) контролировать и направлять их работу. Точно так, как промышленные. Поэтому здесь никаких колебаний быть не может. Они все государственные предприятия, поскольку расположены на территории нашего государства и обслуживают наше население", - подчеркнул белорусский лидер.

"В то же время я прекрасно понимаю, что такое цены в магазинах. Это цены на международных рынках, торговых площадках. Это цены в России, с которой мы торгуем. Вы лучше меня знаете, что там происходит. Я это все учитываю. Но мы должны сделать максимум к тому, чтобы у нас все-таки формула справедливости в ценообразовании присутствовала".

"Не должно быть так, что какие-то учредители, директора и начальники ходят с карманами, деньгами набитыми, а контролер-кассир или грузчик на складе влачат нищенское существование. Такого быть не должно. Должно быть справедливо. Поэтому действуйте!" - обратился глава государства к новому министру.

Окончательно решение по справедливому ценообразованию пока не сформировано, но оно в высокой степени готовности, подтвердил новый министр.

Карпович: Формула ценообразования должна учитывать интересы всех участников рынка без перекосов

Артур Карпович, министр Антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

"Формула должна учитывать интересы всех участников рынка и потребителей (в том числе - Прим. ред.). Перекос в ту или иную сторону не даст должного эффекта. Она должна быть справедливая, как сказал глава государства. Справедливая для всех. И для нас как потребителей. И для производителя, который понимает, что он работает не в убыток себе и, формируя цену на отгружаемую продукцию, он дает возможность заработать своему предприятию, коллективу, повысить заработную плату в тех пределах, в которых это возможно".

Президент назначил Дмитрия Кийко министром по налогам и сборам

Гораздо дольше без руководителя было налоговое ведомство. Поле того как в начале декабря Сергей Наливайко был назначен помощником Президента. Из Минфина сюда приходит Дмитрий Кийко. Он, кстати, начинал свою карьеру простым налоговым инспектором, а уже потом пополнял профессиональный багаж в экономическом и финансовом ведомствах.

Лукашенко: Налоговая система должна быть справедливой

"Нам нужна нормальная жизнь и нормальная работа предприятий. От налогообложения многое зависит, если не все порой. Поэтому посмотрите свежим взглядом, проанализируйте нашу налоговую систему. И напрямую внесите предложения и свои замечания, если нам надо где-то что-то сделать. Важнейшее направление работы", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко особо отметил, что налоговая система должна быть справедливой. "Не скажу, что у нас все справедливо. Посмотрите льготы, которыми мы "обложили" многие предприятия, которые эти льготы не должны иметь. Да и на население. Тот, кто должен иметь поддержку и льготы, тот должен иметь. Кто нет, значит, нет. Должен работать, упираться и поддерживать государство. Нам это в это время очень нужно. По всем направлениям", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава МНС: Коренных изменений налоговой системы не ожидается

Идей налоговых революций новый министр не вынашивает. Все изменения и упрощения в стране сделаны.

Дмитрий Кийко, министр по налогам и сборам Беларуси:

"Сегодня имеем достаточно стандартный набор инструментов. И задача, во-первых, чтобы налоговая система была справедливой. Второе - повышать эффективность этих инструментов. Самое главное, чтобы плательщики своевременно и в полном размере платили налоги. А задача налоговой службы в том, чтобы она помогала им это делать созданием удобных и понятных сервисов".