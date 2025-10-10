Узнали, с кем Президент Беларуси пообщался на полях саммита СНГ

Фото: ТАСС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d0733cc0-f124-41f9-a480-b85d9b0950e1/conversions/70aa0fe0-c70c-401e-9230-7980fe99f902-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d0733cc0-f124-41f9-a480-b85d9b0950e1/conversions/70aa0fe0-c70c-401e-9230-7980fe99f902-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d0733cc0-f124-41f9-a480-b85d9b0950e1/conversions/70aa0fe0-c70c-401e-9230-7980fe99f902-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d0733cc0-f124-41f9-a480-b85d9b0950e1/conversions/70aa0fe0-c70c-401e-9230-7980fe99f902-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: ТАСС

Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт во время ответов на вопросы журналистов рассказала о некоторых подробностях международных контактов Александра Лукашенко на полях саммита СНГ в Таджикистане.

Накануне основного дня саммита в Душанбе состоялся неформальный ужин лидеров стран СНГ, который проходил в закрытом формате. "Пока каких-то конкретных подробностей я вам не расскажу, на то она и кулуарная часть, закрытая часть", - сказала пресс-секретарь в ответ на просьбу приоткрыть детали состоявшихся переговоров. Она пояснила, что на подобного рода мероприятиях президенты общаются друг с другом тет-а-тет, но в широком составе. "Общались долго, очень доверительно и с очень хорошим настроением. Вот это я знаю точно", - добавила пресс-секретарь.

Общение лидеров продолжилось непосредственно в основной день саммита. До его начала состоялся разговор президентов Беларуси и Таджикистана Александра Лукашенко и Эмомали Рахмона. "Наш Президент и Президент Таджикистана обсудили весь комплекс основных белорусско-таджикских отношений, вопросов, которые у нас есть", - отметила Наталья Эйсмонт.