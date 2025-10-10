3.69 BYN
Узнали, с кем Президент Беларуси пообщался на полях саммита СНГ
Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт во время ответов на вопросы журналистов рассказала о некоторых подробностях международных контактов Александра Лукашенко на полях саммита СНГ в Таджикистане.
Накануне основного дня саммита в Душанбе состоялся неформальный ужин лидеров стран СНГ, который проходил в закрытом формате. "Пока каких-то конкретных подробностей я вам не расскажу, на то она и кулуарная часть, закрытая часть", - сказала пресс-секретарь в ответ на просьбу приоткрыть детали состоявшихся переговоров. Она пояснила, что на подобного рода мероприятиях президенты общаются друг с другом тет-а-тет, но в широком составе. "Общались долго, очень доверительно и с очень хорошим настроением. Вот это я знаю точно", - добавила пресс-секретарь.
Общение лидеров продолжилось непосредственно в основной день саммита. До его начала состоялся разговор президентов Беларуси и Таджикистана Александра Лукашенко и Эмомали Рахмона. "Наш Президент и Президент Таджикистана обсудили весь комплекс основных белорусско-таджикских отношений, вопросов, которые у нас есть", - отметила Наталья Эйсмонт.
"Со всеми остальными президентами, с премьер-министром Армении точно так же сегодня продолжилось общение. Как это обычно бывает на крупных международных площадках, все используют это время для того, чтобы между собой пообщаться и конструктивно повзаимодействовать", - пояснила пресс-секретарь.