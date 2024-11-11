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В Беларуси настроены провести тяжелейшую работу по передаче власти новому поколению
В Беларуси настроены организовать и провести тяжелейшую работу по передаче власти новому поколению. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 8 января на церемонии вручения премий "За духовное возрождение", специальных премий деятелям культуры и искусства и специальных премий "Белорусский спортивный Олимп" 2024 года, сообщает БЕЛТА.
"И последний тезис, очень важный - новое поколение. Мы отдаем нашу страну в руки новому поколению", - отметил Александр Лукашенко.
Этот тезис глава государства озвучил и 7 января, посещая на Рождество храм Святителя Николая Чудотворца в Логойске.
"Я почему вам об этом говорю? Я говорил об этом в церкви и так далее для того, чтобы люди услышали. А вам говорю, потому что нам с вами придется это поколение сформировать и нам с вами придется их посадить в свои кресла - работников творческих, культуры и так далее, и тому подобное. И во власть. Тяжелейшая работа, но мы настроены ее организовать и провести", - заявил Президент.
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