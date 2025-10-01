3.65 BYN
3.01 BYN
3.54 BYN
В Беларуси определены заказчик и генподрядчик строительства пункта захоронения радиоактивных отходов
Автор:Редакция news.by
В Беларуси определены заказчик и генподрядчик строительства пункта захоронения радиоактивных отходовnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7f741aa-6052-46bf-b554-7e34354546c8/conversions/886ee01c-7a90-47bb-b222-7fdddfe98353-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7f741aa-6052-46bf-b554-7e34354546c8/conversions/886ee01c-7a90-47bb-b222-7fdddfe98353-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7f741aa-6052-46bf-b554-7e34354546c8/conversions/886ee01c-7a90-47bb-b222-7fdddfe98353-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7f741aa-6052-46bf-b554-7e34354546c8/conversions/886ee01c-7a90-47bb-b222-7fdddfe98353-xl-___webp_1920.webp 1920w
Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 октября подписал указ № 349 "Об объектах обращения с радиоактивными отходами". Об этом сообщает БЕЛТА.
Документ предусматривает внесение изменений в указ от 12 апреля 2023 года № 101 "Об организации системы обращения с радиоактивными отходами". Поправки касаются определения заказчика и генерального подрядчика строительства пункта захоронения радиоактивных отходов.
В качестве заказчика этих работ будет выступать РУП "Белорусская организация по обращению с радиоактивными отходами", генподрядчика - госпредприятие "Белэнергострой" - управляющая компания холдинга".