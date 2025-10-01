В Беларуси определены заказчик и генподрядчик строительства пункта захоронения радиоактивных отходов

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 октября подписал указ № 349 "Об объектах обращения с радиоактивными отходами". Об этом сообщает БЕЛТА.

Документ предусматривает внесение изменений в указ от 12 апреля 2023 года № 101 "Об организации системы обращения с радиоактивными отходами". Поправки касаются определения заказчика и генерального подрядчика строительства пункта захоронения радиоактивных отходов.