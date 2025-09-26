Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Беларуси возможно строительство второй АЭС с расчетом на новые регионы России

Фото sputnik.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о возможности строительства новой АЭС на востоке Беларуси, в том числе, если это будет необходимо, с расчетом на обеспечение электроэнергией новых регионов России. Об этом он заявил в Кремле на встрече с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает БЕЛТА.

"Росатом" уже проработал варианты дальнейшего расширения нашей атомной энергетики. Я не хочу публично говорить о финансах. У нас есть варианты, я скажу вам об этом. Если будет решение, мы сразу начнем новый энергоблок или новую станцию ставить, если будет потребность на западе России и в освобожденных регионах", - сказал глава государства.

"Вопрос с финансированием вообще не стоит. Если есть потребитель, который будет брать электроэнергию и платить нужный тариф, это вообще не проблема", - сказал на это Владимир Путин.

"Да. Это самое главное", - согласился белорусский лидер.

