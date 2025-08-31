В кулуарах саммита ШОС Лукашенко уже провел более десятка неформальных встреч с зарубежными лидерами

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13d2e919-1c03-421b-b0df-a959712ab198/conversions/d1f438a3-75d2-4744-accb-6beb2e71458f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13d2e919-1c03-421b-b0df-a959712ab198/conversions/d1f438a3-75d2-4744-accb-6beb2e71458f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13d2e919-1c03-421b-b0df-a959712ab198/conversions/d1f438a3-75d2-4744-accb-6beb2e71458f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13d2e919-1c03-421b-b0df-a959712ab198/conversions/d1f438a3-75d2-4744-accb-6beb2e71458f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Тяньцзине принял участие в торжественном приеме в честь глав делегаций на саммите Шанхайской организации сотрудничества, пишет БЕЛТА.

Нынешний саммит ШОС, который проходит 31 августа и 1 сентября в китайском городе Тяньцзинь, самый масштабный за всю историю объединения. Приглашены более 30 лидеров стран и руководителей международных организаций. Конечно, это возможность не только высказаться по вопросам повестки дня в работе ШОС, но и провести серию встреч и переговоров на полях саммита.

У главы белорусского государства в ходе нынешнего саммита счет таких контактов уже идет на десятки. И можно смело утверждать, что будет гораздо больше, и не только в кулуарах, но и в официальном ключе. Тем более впереди основной день работы саммита. Хотя многие развязки по насущным вопросам часто находятся именно во время неформального общения. Поэтому такой формат тоже идет в рабочий актив.

Напомним, утром 31 августа у Александра Лукашенко состоялись переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином. Он же в качестве хозяина саммита, но уже со своей супругой Пэн Лиюань приветствовали белорусского лидера перед началом приема.

Камеры зафиксировали очень теплые, дружественные приветствия, которыми обменялись с Президентом Беларуси премьер-министр Индии Нарендра Моди и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Они стояли рядом с главой белорусского государства на церемонии совместного фотографирования. После, уже в кулуарах, была еще одна весьма теплая встреча с Нарендрой Моди.

Telegram-канал "Пул Первого" обнародовал ряд фотографий из кулуаров. На них Александр Лукашенко запечатлен в кругу Президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а также непосредственно вдвоем с Владимиром Путиным.

Еще на одной фотографии Александр Лукашенко и Президент Азербайджана Ильхам Алиев, сидя в креслах за столиком, что-то обсуждают. Возможно, ключ к теме разговора был на листе бумаги, которую азербайджанский лидер держал в руках и просматривал вместе с белорусским коллегой. Рядом на столе лежала зеленая папка, откуда этот лист, скорее всего, и достали.

На другом фото видно, что к двум президентам подошел премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и что-то говорил им при помощи переводчика. Здесь тема, скорее всего, имела неформальный характер, так как видно, что в этот момент Александр Лукашенко и Ильхам Алиев искренне улыбаются или даже смеются. С Шахбазом Шарифом, кстати, Александр Лукашенко поговорил и отдельно на ногах.