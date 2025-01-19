В НББ презентовали книгу "Наш Президент"

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Документально-биографический очерк "Наш Президент" презентовали 20 января в Национальной библиотеке Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт рассказала, что путь, который прошел авторский коллектив, был непростым. "Не ставили задачу написать биографию Президента, раскрыть какие-то шокирующие кулуары политической жизни, - сказала она. - Задача, как я сама внутри определяю, - напомнить, какой путь прошел и какой путь проходит сегодня наш Президент, сколько он сделал и делает каждый день для каждого из нас, нашей страны".
Авторский коллектив искал особенности, которыми должна была отличаться эта книга. "Решили, что очень важно вызвать у читателя чувство сопричастности к президентской работе, президентской судьбе. Появилась опция в виде дополнительных материалов", - отметила Наталья Эйсмонт.
В частности, в издании представлены рукописные тезисы главы государства, сделанные в момент выступления на площадке ООН в сентябре 2015 года. Пресс-секретарь подчеркнула, что Президент над каждым выступлением работает лично.