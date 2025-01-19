В НББ презентовали книгу "Наш Президент"

Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт рассказала, что путь, который прошел авторский коллектив, был непростым. "Не ставили задачу написать биографию Президента, раскрыть какие-то шокирующие кулуары политической жизни, - сказала она. - Задача, как я сама внутри определяю, - напомнить, какой путь прошел и какой путь проходит сегодня наш Президент, сколько он сделал и делает каждый день для каждого из нас, нашей страны".