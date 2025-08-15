"Вкладываться в технологии". Лукашенко ориентирует на активное развитие в стране биофармацевтики

В Беларуси есть все предпосылки для развития биофармацевтики. Создание мощного кластера в этой области биотехнологий можно реализовать на Витебщине. Но Президент требует не ограничиваться возможностями лишь этого региона. Перспективы и стратегию развития этой технологичной сферы обсудили на совещании у главы государства.

Ядро кластера - витебское предприятие “БелВитунифарм”. Сегодня это единственный в стране крупный производитель ветеринарных препаратов. В линейке около 150 наименований, в том числе биологическая продукция. Предприятие развивается. В планах реализовать ряд инвестпроектов по выпуску вакцин. Это поможет упрочить наши позиции в импортозамещении медпрепаратов.

Направление развития Президент считает не просто важным, а одним из ключевых. Белорусский лидер напомнил, чтобы обеспечить нормальную жизнь, людей надо накормить, одеть и вылечить. Сегодня эпидемиологическая обстановка в мире проще не становится. Кроме того, в белорусских медпрепаратах заинтересованы за рубежом, особенно в Африке.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Мир развился до такой степени, что он предложил и предоставил нам серьезный шанс для развития и для того, чтобы наша страна была богатой. Я имею в виду человеческий потенциал. Мозги у наших людей приличные, люди у нас приличные, много могут делать. И вот тут появились направления, IT-технологии и все, что связано, до искусственного интеллекта, уже сегодня договорились. И одно из этих направлений, где мы можем преуспеть, это лекарства и ветеринарные препараты. Нужны мозги, нужно вкладывать технологии, которые уже известны, и двигаться дальше. Поэтому, определяя на будущую пятилетку направления нашего развития, думаю, нам надо находить такие отрасли и направления, которые бы менее были зависимы от таких ресурсов, как нефть, газ, железо, разного рода металлы и так далее. Это нам надо будет в относительно небольших объемах для того, чтобы существовало то, что нам досталось от Союза, то, что мы сохранили и модернизировали".

У Беларуси большой опыт производства ветеринарных препаратов. Их широко используют в сельском хозяйстве страны. Но замыкаться на ветеринарии сегодня нельзя. Нужны инновационные продукты в медицине и фармацевтике. Масштабировать практики и технологии – важнейшая задача. Тем более в Беларуси есть своя научная школа и компетенции.

"Беларусь идет по пути импортозамещения - к технологическому (как модно сегодня говорить) суверенитету, достичь которого невозможно без собственных крупных производств. Таких центров, где есть собственные научные лаборатории и разработки, где мыслят на 10 и 20 лет вперед. Витебский регион имеет все предпосылки для создания мощного производственного объединения в области биофармацевтики. Но только ли Витебский регион? Здесь надо шире говорить не только о Витебском регионе, но в масштабах страны. Т.е. может это объединение работать и для сельского хозяйства, и для медицины (лекарства, вакцины и ветпрепараты). Технологическим ядром, как предлагается, сейчас должен стать БелВитунифарм, - пояснил глава государства.

