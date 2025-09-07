"Время Первого": о насыщенном визите в Китай и новых трендах в крипте

Шанхайская организация сотрудничества становится мощным полюсом планеты, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на масштабном саммите объединения в Тяньцзине. Насыщенным был этот пятидневный визит Первого в Китай. Часы сверили и с главой КНР Си Цзиньпином, и с лидером России Владимиром Путиным.

А еще была серия важных двусторонних контактов на форуме и параде Победы в Пекине, который вызвал нервную реакцию Запада. А европейские политики и вовсе устроили шоу в это время на наших рубежах.

Рабочая неделя Президента продолжилась и в Минске, где обсуждали прозрачные и четкие правила игры в сфере крипты. Все подробности рабочей недели - в рубрике "Время Первого".

Таким долгим визит в Китай, пожалуй, еще не был. Пока белорусского Президента встречали в Тяньцзине, съемочная группа "Время Первого" смогла узнать, что доставил в Поднебесную борт № 1. Как раз шла разгрузка.

Подарок от Первого news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd36feab-7c70-4755-87df-007d2e5a27bd/conversions/85e00a8a-0c93-4130-a621-b8da2a545f0f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd36feab-7c70-4755-87df-007d2e5a27bd/conversions/85e00a8a-0c93-4130-a621-b8da2a545f0f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd36feab-7c70-4755-87df-007d2e5a27bd/conversions/85e00a8a-0c93-4130-a621-b8da2a545f0f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd36feab-7c70-4755-87df-007d2e5a27bd/conversions/85e00a8a-0c93-4130-a621-b8da2a545f0f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Как и обещал, Александр Лукашенко привез подарки для коллег - лидеров по шанхайскому объединению. "Першацвет" и "Бриз" - такими оказались сорта подарочного картофеля. В презентах было и полезнейшее рапсовое масло. О такой рекламе на высшем уровне производители не могли и мечтать.

В этот раз подарки передавали в протокольном формате. Это значит не под камеры. Но в обязательном порядке пресса смогла запечатлеть протокол встречи лидеров Беларуси и Китая. Журналистский трафик в доме приема в Тяньцзине похлеще, чем в мегаполисе.

Александр Лукашенко:

"Я помню, еще при Цзян Цзэмине я приезжал в Китай и был один вопрос: технологии, технологии, технологии. Я помню, мы передавали определенные технологии Китайской Республике, а сейчас мы учимся у вас полностью по всем направлениям. Вы делаете глобальное из простого".

"Сегодня, когда в мире происходит глубочайшие перемены, человечество вновь находится на перепутье. Мы, готовясь с нашими белорусскими партнерами, вместе выполняем миссию времени, претворяем в жизнь подлинную многосторонность ради мира, развития, сотрудничества и всеобщего выигрыша во всем мире, - отметил председатель КНР. - На данный момент китайско-белорусские отношения всепогодного и всестороннего стратегического партнерства развиваются на высоком уровне".

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин на саммите ШОС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3436e6ad-6ff7-413f-8ce6-8e2f7ca02e05/conversions/144ab86c-75bf-421b-aad7-b5a69ba2e498-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3436e6ad-6ff7-413f-8ce6-8e2f7ca02e05/conversions/144ab86c-75bf-421b-aad7-b5a69ba2e498-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3436e6ad-6ff7-413f-8ce6-8e2f7ca02e05/conversions/144ab86c-75bf-421b-aad7-b5a69ba2e498-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3436e6ad-6ff7-413f-8ce6-8e2f7ca02e05/conversions/144ab86c-75bf-421b-aad7-b5a69ba2e498-xl-___webp_1920.webp 1920w

Стратегическое партнерство у Минска и с Пекином, и с Москвой. Если с Си Цзиньпином дали старт новому этапу технологической промышленной модернизации, то с российским президентом за тысячи километров от дома говорили тоже по двусторонней повестке и итогам Аляски.

"Что касается двусторонних отношений, так у нас меньше вопросов, чем с Китаем, - заявил Первый. - Я вас поздравляю. Вы вместе с Дональдом Трампом провели хорошую встречу на Аляске. Мы вам аплодировали. Вдвоем очень здорово сработали. Только кричат там западные: "Плохо, плохо". Ну, им все время плохо. Я думаю, они поумнеют, присоединятся к инициативам, которые вы обозначили с президентом Соединенных Штатов Америки".

Владимир Путин, Президент России:

"Александр Григорьевич, вы сказали, что Беларуси Россию никто не заменит. Я хочу сказать в ответ, что и Беларусь никто не сможет заменить для России. У нас очень близкие отношения. Результат нашей совместной работы очевиден с точки зрения экономического роста и даже облагораживания структуры экономики. Все-таки у нас многое делается и делается достаточно эффективно. И очень много интересных направлений в сфере кооперации".

Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a15094b-919f-441d-9b48-781da73a2bbf/conversions/7603fb25-2871-47e1-8e83-7646424a0a94-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a15094b-919f-441d-9b48-781da73a2bbf/conversions/7603fb25-2871-47e1-8e83-7646424a0a94-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a15094b-919f-441d-9b48-781da73a2bbf/conversions/7603fb25-2871-47e1-8e83-7646424a0a94-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a15094b-919f-441d-9b48-781da73a2bbf/conversions/7603fb25-2871-47e1-8e83-7646424a0a94-xl-___webp_1920.webp 1920w

Этот саммит ШОС - один из крупнейших за историю объединения, представительство самое широкое. Несмотря на то что китайская сторона максимально сокращала количество прессы, без пробок на важных моментах форума не обошлось. Саммит ШОС освещали 3 тыс. журналистов.

Но самое интересное, как всегда, там, куда телекамеры не попадают, на полях таких больших событий по традиции много общения политиков. В этот раз чем перечислить всех, легче было бы сказать, с кем у Лукашенко не было разговора и рукопожатия.

Политкорректность чувствовалась в выступлениях лидеров. Говорить о сплоченности приходится на фоне противоречий между многими участниками объединения - до идиллии в ШОС далеко. Но то, что организация становятся мощным полюсом планеты - факт.

Участники саммита ШОС в Китае news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/17f75917-02d7-4c42-b0b5-190ab4d9ffe1/conversions/cfebb8ec-90d7-49a5-900d-667cf8d7e9ec-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/17f75917-02d7-4c42-b0b5-190ab4d9ffe1/conversions/cfebb8ec-90d7-49a5-900d-667cf8d7e9ec-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/17f75917-02d7-4c42-b0b5-190ab4d9ffe1/conversions/cfebb8ec-90d7-49a5-900d-667cf8d7e9ec-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/17f75917-02d7-4c42-b0b5-190ab4d9ffe1/conversions/cfebb8ec-90d7-49a5-900d-667cf8d7e9ec-xl-___webp_1920.webp 1920w

"ШОС и БРИКС становятся серьезным противовесом. Не во вред другим организациям - и "семеркам", и "двадцаткам", и так далее. Мы ни в коем случае даже не собираемся конкурировать с ними. Хотя жизнь заставит. Мы работаем во имя наших народов", - подчеркнул белорусский лидер.

Инициативы Минска как всегда прагматичные - неделимая безопасность для Евразии, упрощение торговых процедур, надежная логистика, упор на инновации.

Александр Лукашенко:

"Мир на евразийском пространстве должен быть не мечтой или лозунгом, а реальностью. Наши общие цели должны воплощаться в конкретных проектах, кооперационных инициативах и результатах, которые будут ощутимы для всех".

Саммит ШОС в Китае news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92b6417e-5e58-4ba5-b91b-96462927bc30/conversions/2c874eb2-5d9f-46c4-a574-f50d2d19cae1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92b6417e-5e58-4ba5-b91b-96462927bc30/conversions/2c874eb2-5d9f-46c4-a574-f50d2d19cae1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92b6417e-5e58-4ba5-b91b-96462927bc30/conversions/2c874eb2-5d9f-46c4-a574-f50d2d19cae1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92b6417e-5e58-4ba5-b91b-96462927bc30/conversions/2c874eb2-5d9f-46c4-a574-f50d2d19cae1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Из Тяньцзиня в Пекин Александр Лукашенко поехал на поезде - 300 км/ч. Чтобы успеть за Первым, и пулу пришлось мчаться на турбоскоростях.

Впереди всех ждал по-настоящему жаркий день в Пекине. Чтобы утром увидеть парад на площади Тяньаньмэнь, выезжать журналистам нужно было еще с ночи, когда в Минске этот день еще и вовсе не наступил.

Готовился Пекин к торжествам по случаю юбилейной даты победы основательно. Меры безопасности беспрецедентные, учитывая 50 тыс. зрителей и такое количество первых лиц. Это был сильный политический сигнал миру.

Участники парада в Китае news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/984ca989-3ae7-4df7-a5fb-97283b4bcb74/conversions/21c8e115-98ec-4f9c-ad8d-3bc1f98c88e7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/984ca989-3ae7-4df7-a5fb-97283b4bcb74/conversions/21c8e115-98ec-4f9c-ad8d-3bc1f98c88e7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/984ca989-3ae7-4df7-a5fb-97283b4bcb74/conversions/21c8e115-98ec-4f9c-ad8d-3bc1f98c88e7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/984ca989-3ae7-4df7-a5fb-97283b4bcb74/conversions/21c8e115-98ec-4f9c-ad8d-3bc1f98c88e7-xl-___webp_1920.webp 1920w

Реакция последовала тут же: в СМИ сказали, что это предостережение Западу, а Трамп, увидев высоких гостей на площади Тяньаньмэнь, в сосцетях и вовсе назвал это заговором против США. Но, кстати, позже отдельный месседж в сторону Минска (по итогам договоренностей о помиловании осужденных) был в позитивном ключе.

"Это был очень хороший жест со стороны главы Беларуси, который является очень уважаемым человеком, сильным человеком, сильным лидером", - отметил Трамп.

Сегодня даже в США видят, что лидеры стран ЕС затягивают конфликт в Украине, подрывают мирный процесс, стараются наоборот раздуть пожар конфликта.

Они заложники той ситуации, в которую втянули сами свои страны и свои народы. Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси

"В свое время настолько был поднят градус внимания с точки зрения всех обвинений России, навешивания ярлыков агрессоров, соагрессоров и т. д. и поддержки Украины, настолько потратились эти страны в своей поддержке, огромные финансы вливали, накачивали страну политическими призывами - антироссийскими и проукраинскими, - обозначил глава МИД. - И сегодня, когда близится к завершению эта тема и не достигнуты цели, возникает вопрос: а вы на что тратились там в Европе? На поддержку Украины - где дивиденды? На милитаризацию своего региона в ущерб социально-экономическому развитию? Так зачем это надо было делать?"

Кстати, пока шли встречи в Китае, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и ее компания устроили настоящий перформанс на наших западных рубежах. Как говорится, "совпадение? не думаю…"

Дональд Туск и Урсула фон дер Ляйен на польско-белорусской границе news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/564f22aa-207e-4ddd-86a8-9af1a4a1a5b8/conversions/977de0f1-a32c-443b-9da0-4d3977d3122a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/564f22aa-207e-4ddd-86a8-9af1a4a1a5b8/conversions/977de0f1-a32c-443b-9da0-4d3977d3122a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/564f22aa-207e-4ddd-86a8-9af1a4a1a5b8/conversions/977de0f1-a32c-443b-9da0-4d3977d3122a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/564f22aa-207e-4ddd-86a8-9af1a4a1a5b8/conversions/977de0f1-a32c-443b-9da0-4d3977d3122a-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Я вижу в этом только нагнетание страстей для превращения Евросоюза в некую осажденную крепость. Им надо это для того, чтобы пугать свое население, каким-то образом обосновывать те проблемы, которые есть в социально-экономическом развитии, упадок уровня жизни людей. Ведь они сегодня развернули масштабную кампанию по милитаризации своих стран, региона, и туда идут огромные средства, которые перестают тратиться на поддержку социальных проектов", - подчеркнул Максим Рыженков.

По его словам, сегодня западным элитам надо обозначить своим гражданам, почему же происходит именно так, почему люди страдают, почему ухудшается уровень жизни и почему при этом миллиарды идут на военные расходы. "Ну, а почему идут миллиарды на военные расходы? Мы же видим этих политиков из Брюсселя и многих стран Евросоюза, которые за счет тесных контактов с военно-промышленным лобби решают свои финансовые и политические вопросы. Ну, конечно, это было шоу", - резюмировал министр.

Максим Рыженков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f644760-78ab-4665-aa68-d24692add8d2/conversions/9f8507ef-b112-4819-b135-58ccdabbfb01-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f644760-78ab-4665-aa68-d24692add8d2/conversions/9f8507ef-b112-4819-b135-58ccdabbfb01-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f644760-78ab-4665-aa68-d24692add8d2/conversions/9f8507ef-b112-4819-b135-58ccdabbfb01-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f644760-78ab-4665-aa68-d24692add8d2/conversions/9f8507ef-b112-4819-b135-58ccdabbfb01-xl-___webp_1920.webp 1920w

Уже в Минске от Президента прозвучал недвусмысленный сигнал правительству и Администрации: за работу по пекинским договоренностям нужно взяться серьезно.

Александр Лукашенко:

"Предупреждаю на будущее, любое неисполнение закончится катастрофой для кого-то. Особенно после моих переговоров в Китае. Когда я договариваюсь конкретно, у людей горят глаза - и у тех, и у других - а на выходе результат через 5 лет, а то и вообще нет".

Сразу после командировки в Китай прошло совещание по крипте. К слову, Беларусь стала одной из первых стран, которая легализовала майнинг и обмен криптовалют. Важно не упустить тренды и не потерять технологическое лидерство.

Александр Лукашенко на совещании по криптовалюте news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/419b2f2f-96c9-4646-bead-6da4fd93c5e2/conversions/8a6cf2cf-8947-41a4-817b-2e5fb9e3d587-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/419b2f2f-96c9-4646-bead-6da4fd93c5e2/conversions/8a6cf2cf-8947-41a4-817b-2e5fb9e3d587-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/419b2f2f-96c9-4646-bead-6da4fd93c5e2/conversions/8a6cf2cf-8947-41a4-817b-2e5fb9e3d587-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/419b2f2f-96c9-4646-bead-6da4fd93c5e2/conversions/8a6cf2cf-8947-41a4-817b-2e5fb9e3d587-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Задача государства в таких условиях - определить понятные, прозрачные правила игры и механизмы контроля в данной сфере. Это важно, поскольку это новое для страны направление. Хотя прозрачные правила игры надо определять везде", - подчеркнул белорусский лидер.

На встрече был серьезный разбор темы - мнения звучали разные. Предлагали создать криптобанк как эксперимент для юрлиц, выстраивая под это законодательство. Президент в итоге не против. Главное - никаких "белых пятен" и возможностей для махинаций: факты, когда наживались на доверчивых людях, звучали.

Пилотным проектом в свое время для Китая стал цифровой юань, а сегодня он набирает обороты как инструмент независимости от доллара и санкций. Это может очень изменить глобальную финансовую архитектуру. Вопрос к Нацбанку: а мы, если что, будем готовы?

Александр Егоров, первый зампредседателя правления Нацбанка Беларуси:

"Мы разработали проект закона по цифровому белорусскому рублю. Параллельно ведутся технологические работы по созданию платформы по цифровому белорусскому рублю".

Александр Егоров рассказывает о криптовалюте в Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe08d834-dede-48b3-86d0-8dcc5d27d462/conversions/f8ee3693-bf37-449b-aa0d-d327367d2269-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe08d834-dede-48b3-86d0-8dcc5d27d462/conversions/f8ee3693-bf37-449b-aa0d-d327367d2269-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe08d834-dede-48b3-86d0-8dcc5d27d462/conversions/f8ee3693-bf37-449b-aa0d-d327367d2269-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe08d834-dede-48b3-86d0-8dcc5d27d462/conversions/f8ee3693-bf37-449b-aa0d-d327367d2269-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Нацбанке полагают, что практикоприменимость этого цифрового рубля возможна по двум направлениям. Первое, как отметил Александр Егоров, это контроль использования бюджетных средств, когда можно вплоть до конечного физического лица проследить, куда были потрачены и куда в итоге дошли бюджетные деньги. Второе важное направление - это трансграничные платежи. "Многие страны создают свои цифровые валюты, и в какой-то момент мы придем к тому, что эти цифровые валюты должны будут как-то состыковаться. Чтобы они состыковались, они должны работать на одной технологии блокчейн. Наша задача - на основе технологии блокчейн создать такую платформу цифрового белорусского рубля, чтобы она потом могла спокойно интегрироваться в платформы других стран, чтобы мы могли торговать между странами, используя не какие-то иностранные валюты, а наши национальные валюты", - отметил он.

Первый зампредседателя правления Нацбанка добавил, что к концу 2026 года вся нормативная и техническая базы будут готовы.