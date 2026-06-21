"Время Первого": задачи армии, атака дрона, белорусский спорт, успешный агробизнес

На уходящей неделе мир в очередной раз наглядно продемонстрировал две абсолютно полярные системы ценностей. С одной стороны - безумный милитаристский психоз и моральная деградация западных элит, а через границу - стальной монолит безопасности, точность дипломатии и абсолютный культ человеческой жизни без какой-то слепой агрессии и элементарного неуважения к другим народам. Так вопросами безопасности на неделе была буквально пронизана вся повестка Президента. Глобальной - и важное было сказано Александром Лукашенко в интервью "Аль-Арабия": военного решения у конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине нет. Региональной - милитаризация Запада и угрозы с юга - это шаг к эскалации обстановки.

Также белорусской безопасности - Президент поддержал предложения по корректировке Плана строительства и развития Вооруженных Сил на ближайшие 5 лет. И даже продовольственной. В центре внимания был опыт фермера и его племенного центра в Узденском районе. Успешный агробизнес можно строить независимо от формы собственности, если есть главное - технологии и дисциплина.

Масштаб сотрудничества Беларуси и России влияет на количество контактов по губернаторской и министерской линии. Приезд Сергея Лаврова - для того, чтобы МИД сверили часы. Но сначала Дворец Независимости - в Минске Лавров заказал один из своих любимых напитков во время официальных переговоров и встреч - эспрессо без кофеина.

Похлеще любого кофе бодрит международная обстановка. Тяжело быть оптимистом, но конфликты на Ближнем Востоке и в Украине (об этом Лукашенко сказал в интервью телеканалу "Аль-Арабия") реально закончить в этом году.

"Эти проблемы могут быть решены только за столом переговоров. Военного решения ни у одного, ни у второго конфликта нет", - заявил Президент Беларуси.

И вот уже США и Иран идут к мирной сделке. Пусть даже это будет тернистый путь.

Своей союзной дорогой идут Минск и Москва. Внешнеполитические ведомства - в авангарде. Впереди очередная встреча лидеров.

В ближайшее время мы договорились, что встретимся и обсудим те проблемные вопросы, которые, возможно, нас касаются. Договоренность у нас одна: если правительства что-то не решают, то это остается во внимании двух президентов. Мы этим путем идем", - заявил белорусский лидер.

Пока в Минске обсуждали союзные планы, во Франции собиралась G7. Казалось, что этот саммит может приблизить переговоры по Украине. Однако на деле вышло иначе: "семерка" договорилась увеличить Киеву поставки вооружения.

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32ac13ea-9e13-4261-9644-dbc644594c97/conversions/ae068d14-355d-400a-825e-0f7952f3cb26-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32ac13ea-9e13-4261-9644-dbc644594c97/conversions/ae068d14-355d-400a-825e-0f7952f3cb26-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32ac13ea-9e13-4261-9644-dbc644594c97/conversions/ae068d14-355d-400a-825e-0f7952f3cb26-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32ac13ea-9e13-4261-9644-dbc644594c97/conversions/ae068d14-355d-400a-825e-0f7952f3cb26-xl-___webp_1920.webp 1920w

По словам государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича, новые поставки европейского вооружения Украине, о чем договорились страны "Большой семерки", вызовут дополнительное напряжение. Это, как подчеркнул госсекретарь, подрыв стратегической стабильности и безопасности на всем европейском континенте.

"То, что происходит сегодня в Украине, уже затрагивает и Польшу, и Литву, Латвию, даже Финляндию. Те же беспилотные летательные средства (Украины. - Прим. ред.), которые спонсируются европейскими руководителями, летят через территории европейских государств, падают, и это вызывает определенное напряжение у мирного населения, вызывает определенные вопросы безопасности по отношению к гражданам этих государств", - отметил Александр Вольфович.

Он обратил внимание на постоянно увеличивающиеся военные бюджеты в странах Европейского союза. По мнению госсекретаря, напичкивание Европы смертоносными вооружениями не привнесет стабильности и безопасности на континенте. "Только увеличивает риски возникновения конфликтов. Не только на территории Украины, России - и Беларуси, про что постоянно говорят европейские лидеры. Они бы рады были втянуть нашу страну в этот конфликт, чтобы и на территории нашей страны вспыхнул пожар", - убежден Александр Вольфович.

Госсекретарь Совбеза подчеркнул, что руководство Беларуси делает все возможное, чтобы на мировой арене услышали ее позицию о нежелании воевать с кем бы то ни было.

"Беларусь за добрососедские отношения, за мирный диалог, за решение всех проблем за столом переговоров. Все эти решения европейских лидеров не приносят стабильности и безопасности. Надо садиться за стол переговоров, находить пути к диалогу, как можно быстрее остановить конфликт в Украине. Но, к сожалению, Европа (мы видим это по их поступкам, по их делам) к этому не готова. Она делает все возможное, чтобы этот конфликт продолжался", - заявил Александр Вольфович.

Дипломаты видят все телодвижения Запада - там совсем не прочь задействовать киевский режим против Беларуси.

министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c66e97f-26fe-4adf-bb7c-396af2a9f88f/conversions/2af5607e-f1f0-4889-9268-a0ca50460fe7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c66e97f-26fe-4adf-bb7c-396af2a9f88f/conversions/2af5607e-f1f0-4889-9268-a0ca50460fe7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c66e97f-26fe-4adf-bb7c-396af2a9f88f/conversions/2af5607e-f1f0-4889-9268-a0ca50460fe7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c66e97f-26fe-4adf-bb7c-396af2a9f88f/conversions/2af5607e-f1f0-4889-9268-a0ca50460fe7-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Мы же видим участившиеся контакты украинского именно руководства, а не каких-то общественных или политических деятелей с нашими беглыми. Установление с ними каких-то инструментальных механизмов сотрудничества и поддержки. Мы видим наращивание антибелорусской риторики. И понятно, что все это не без содействия или не без подстрекательства определенных западных стран, которые негативно относятся к Республике Беларусь", - сказал министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.

Отвечая на уточняющий вопрос, реагирует ли Беларусь на эти процессы, глава внешнеполитического ведомства подчеркнул: "Реагируем. Может, вы просто не все видите, но мы реагируем".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a730580d-e213-4b78-b02b-4a3524177efc/conversions/53388620-21ed-44c0-9c68-14d579623d6d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a730580d-e213-4b78-b02b-4a3524177efc/conversions/53388620-21ed-44c0-9c68-14d579623d6d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a730580d-e213-4b78-b02b-4a3524177efc/conversions/53388620-21ed-44c0-9c68-14d579623d6d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a730580d-e213-4b78-b02b-4a3524177efc/conversions/53388620-21ed-44c0-9c68-14d579623d6d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на слова Владимира Зеленского, который постоянно повторяет об исходящих от Беларуси угрозах.

"Мне кажется, он сейчас почувствовал свою полную безнаказанность и хочет этим конъюнктурным моментом воспользоваться, чтобы показать, какой он крутой. Ну, потом, наверное, он же в разных состояниях высказывает свои цели, свои оценки, - предположил глава российского МИД. - У нас очень четкая позиция. Мы прекрасно понимаем тот подход, который излагал Президент Лукашенко. Беларусь - наш союзник, но Беларусь в войне не участвует".

Поручение взять на контроль и установить правду по атаке дрона на автобус с белорусами

Президент дал на встрече с военными. Она была в планах - и как раз накануне случился этот теракт. Хватило и эмоций, и конспирологических теорий вокруг.

"Это открытый фашизм, когда бьют по детям. Надо взять на контроль этот вопрос. И доложите потом о том, что на самом деле там произошло, - сказал глава государства. - Мы слышим заявления, оправдания, версии разные. Но нам нужна истина. И мы ждем этой истины или реального, справедливого, честного ответа от украинских государственных служащих и военных людей. Мы все равно установим эту правду. Это не будет большой проблемой".

"Данный случай должен быть расследован. Вместе с россиянами. Они готовы нам помогать", - добавил Президент.

"Если нас кто-то провоцирует и пытается, как некоторые говорят, втянуть в войну, думаю, что это плохо обойдется тем, кто пытается это сделать. Мы ведем себя спокойно", - подчеркнул белорусский лидер. - Кому-то не нравится, что Беларусь - спокойное государство. Поэтому вот это все происходит".

Президент сказал запретить поездки за рубеж детских групп без госнадзора и разрешения и по-человечески попросил родителей о предусмотрительности.

Война за забором. Непродуманный маршрут обернулся трагическими событиями. В целом - уроки Украины учтут при корректировке мероприятий Плана строительства и развития Вооруженных Сил на ближайшие 5 лет. Итоги проверки боеготовности показали, что они нужны.

"Повышение эффективности противовоздушной обороны (без всяких там заморочек), противодействие беспилотным летательным аппаратам, подготовка офицеров - это одни из основных направлений", - считает глава государства.

Задача - обеспечить безопасность и не допустить большого пожара из-за малейшей искры. Обстановка и на западной, и на южной границе держит в тонусе. О тактике действий спросили у министра обороны.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d8b63c5-f555-436f-bec9-e44452096ca1/conversions/d2c7a829-6815-450c-bb04-e4ced0d75095-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d8b63c5-f555-436f-bec9-e44452096ca1/conversions/d2c7a829-6815-450c-bb04-e4ced0d75095-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d8b63c5-f555-436f-bec9-e44452096ca1/conversions/d2c7a829-6815-450c-bb04-e4ced0d75095-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d8b63c5-f555-436f-bec9-e44452096ca1/conversions/d2c7a829-6815-450c-bb04-e4ced0d75095-xl-___webp_1920.webp 1920w

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

"Напряжение есть. Есть определенные провокации. В большей степени они, конечно, звучат в информационном поле в виде различных угроз и обещаний что-то сделать. Здесь надо смотреть на стратегию, и стратегию четко определил Президент: военного смысла втягиваться нам в конфликт (или, как говорят, хотят нас втянуть) нет от слова "совсем". Конечно же, мы наблюдаем за происходящим. Конечно же, определенные силы мы держим на границе, но в минимальном объеме - для того, чтобы обеспечить прикрытие государственной границы во взаимодействии с нашими пограничниками".

Министр обороны подчеркнул, что белорусская армия на своей территории выполняет те задачи, чтобы прежде всего обеспечить спокойствие граждан.

"Это стратегия, определенная нашим Президентом. Из нее вытекает и тактика, которая нами выбрана уже не один год. Мы этого придерживаемся и будем придерживаться далее", - подчеркнул глава оборонного ведомства.

Воевать будем разве что в полях. Такой ответ на всякие домыслы о якобы коварных планах Минска Александр Лукашенко дал уже давно. Пока Зеленский сыплет угрозами - белорусский Президент держит в поле зрения АПК. Сразу две области - Минская и Могилевская на неделе докладывали вести с полей.

А лично Александр Лукашенко приехал в Узденский район. Зацепила история местного фермера. Перспективный ученый бросил все и махнул в деревню, чтобы из пары стареньких ферм в итоге создать прибыльный комплекс и настоящий племенной центр.

Иван Кысса, директор ООО "БелИнтерГен", доктор биологических наук news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/857ac5fa-f4d9-4329-8da8-1a6c360e4aa8/conversions/50b2e6cf-47c7-4de3-80f2-7b791abea883-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/857ac5fa-f4d9-4329-8da8-1a6c360e4aa8/conversions/50b2e6cf-47c7-4de3-80f2-7b791abea883-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/857ac5fa-f4d9-4329-8da8-1a6c360e4aa8/conversions/50b2e6cf-47c7-4de3-80f2-7b791abea883-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/857ac5fa-f4d9-4329-8da8-1a6c360e4aa8/conversions/50b2e6cf-47c7-4de3-80f2-7b791abea883-xl-___webp_1920.webp 1920w

Иван Кысса, директор ООО "БелИнтерГен", доктор биологических наук:

"Я просто крестьянский сын, я восьмой ребенок в семье. Мне это интересно было. Я занимался научной деятельностью, только прикладной наукой. То, что можно своими руками нащупать, ощупать, сделать и так далее. Поэтому бросился, потому что это моя любовь к этому делу".

По его словам, новые технологии нужно внедрять, чтобы требовалось меньше людских и физических ресурсов. "Работать надо интеллектуально, применять современные программы и информационные решения - у нас для этого есть все необходимое, - считает Иван Кысса. - На нашем предприятии активно используются биотехнологии и инновации, мы перенимаем мировой опыт - я сам побывал в пятидесяти странах. Все лучшее мы применяем у себя. Поэтому сейчас строим учебный центр, где будем обучать людей работать по этим новым стандартам".

Здесь получают высокобелковое молоко и активно работают с генофондом буренок. Разводят сразу несколько пород: в основном голштинов, а также джерсейскую разновидность. Корма, генетика, современные подходы - все это позволяет зарабатывать и выстраивать успешный агробизнес.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9283751c-d1b2-43a1-a013-936edb2a81eb/conversions/0541324c-c56b-4e42-bc67-4c9e03320675-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9283751c-d1b2-43a1-a013-936edb2a81eb/conversions/0541324c-c56b-4e42-bc67-4c9e03320675-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9283751c-d1b2-43a1-a013-936edb2a81eb/conversions/0541324c-c56b-4e42-bc67-4c9e03320675-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9283751c-d1b2-43a1-a013-936edb2a81eb/conversions/0541324c-c56b-4e42-bc67-4c9e03320675-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Никакой тут исключительной изюминки я не вижу, хотя я на это надеялся. Думал, что мы тут что-то новое возьмем. Просто порядок навел и работает на этом клочке земли. Это путь без всякой сильной реформы и модернизации иметь в Беларуси рентабельный скот. Я сегодня приехал для того, чтобы только что-то разумное найти (в вопросе развития животноводства. - Прим. ред.). А разумное в одном - соблюдение технологической дисциплины. А технологии нам понятны давным-давно".

Понимая, что хорошая генетика станет залогом продовольственной безопасности, Александр Лукашенко на заре независимости поручал создавать селекционно-генетические центры по стране. Сегодня круг племенных хозяйств расширяют - современные комплексы не должны пустовать. Острожный подход и в вопросах укрупнения.

"Экономика экономикой, но важнее люди, условия и прочее - жить же здесь надо", - подчеркнул белорусский лидер.

В эту рабочую поездку Президента в статусе эксперта пригласили и аграрную легенду Надежду Котковец. С ней легко говорить о том, каким было и каким стало сельское хозяйство. В свое время ставка именно на крупнотоварное государственное производство - и время это только подтвердило - стала спасением для белорусского села.

Надежда Котковец, кандидат экономических наук news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b5037002-0d89-4ccd-b0ec-c2baed2c7ba4/conversions/5dab31fc-524b-44bf-9945-4ca6a2040a27-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b5037002-0d89-4ccd-b0ec-c2baed2c7ba4/conversions/5dab31fc-524b-44bf-9945-4ca6a2040a27-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b5037002-0d89-4ccd-b0ec-c2baed2c7ba4/conversions/5dab31fc-524b-44bf-9945-4ca6a2040a27-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b5037002-0d89-4ccd-b0ec-c2baed2c7ba4/conversions/5dab31fc-524b-44bf-9945-4ca6a2040a27-xl-___webp_1920.webp 1920w

Надежда Котковец, кандидат экономических наук:

"Мое отношение к фермерству очень спокойное. Пускай развиваются фермеры, те, у кого есть желание и возможности. Это не запрещается, это наоборот поддерживается. Но промышленное животноводство, промышленное сельское хозяйство должно сегодня быть".

По ее словам, на этой ферме хотели увидеть, что Республика Беларусь достигла высоких результатов в объемах производства молока, но в этом направлении Республику Беларусь уже давно знают.

"Следующий шаг очень серьезный - это развитие племенного животноводства, развитие генетики. Должны услышать Беларусь. Беларусь должна стать серьезным экспортером племенной продукции. Это деньги на ровном месте", - считает Надежда Котковец.

буренка тянет за халат журналиста news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e110a6c9-83d5-4273-80a1-2eb52d50b600/conversions/a80b138f-62f2-4503-9857-5bace437a61a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e110a6c9-83d5-4273-80a1-2eb52d50b600/conversions/a80b138f-62f2-4503-9857-5bace437a61a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e110a6c9-83d5-4273-80a1-2eb52d50b600/conversions/a80b138f-62f2-4503-9857-5bace437a61a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e110a6c9-83d5-4273-80a1-2eb52d50b600/conversions/a80b138f-62f2-4503-9857-5bace437a61a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Есть и своя особенность работы прессы на таких комплексах. Мало того, что нужно не пропустить главное, приходится еще и на себе прочувствовать дружелюбие местных буренок. Из-за гостей они, похоже, совсем не стрессуют.

В подарок главе государства - рыжая Муся. Буренка переедет на президентскую ферму. У Муси, кстати, английская бабушка.

На этой неделе у Президента случился большой разбор полетов со спортивными функционерами. Ограничений все меньше - ожиданий болельщиков все больше.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c2aba33-6209-445c-a547-69613953fc31/conversions/e2f4c466-6484-4600-b9c1-81119b71f185-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c2aba33-6209-445c-a547-69613953fc31/conversions/e2f4c466-6484-4600-b9c1-81119b71f185-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c2aba33-6209-445c-a547-69613953fc31/conversions/e2f4c466-6484-4600-b9c1-81119b71f185-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c2aba33-6209-445c-a547-69613953fc31/conversions/e2f4c466-6484-4600-b9c1-81119b71f185-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сергей Ковальчук, министр спорта Беларуси:

"Наши спортсмены даже после возвращения на международные старты показывают достойные результаты во многих видах спорта. Возьмите хотя бы тхэквондо - у нас три чемпиона Европы, такого в истории никогда не было. В женской борьбе четыре чемпиона Европы и первое общекомандное место. Художественная гимнастика, гребля на байдарках и каноэ, батут и многие другие виды спорта достойно представляют нашу страну. И нам не стыдно за выступление белорусских спортсменов. Всегда хочется большего, всегда хочется максимума".

На примере минского "Динамо" говорили и о хоккее, и о спорте в целом. Здесь должно быть заметно движение. Покорения спортивных Олимпов работает на имидж страны, и всегда вдохновляют людей.

И если бы у нас был спорт по всем направлениям, хотя бы мы развивали, как в советские времена (у нас школы были неплохие), гандбол, футбол, хоккей, еще какие-то виды… Легкая атлетика. Начинаем мы западать в зимних видах спорта, лыжников вообще не видно. Боюсь, что завтра гребцы "забегут под волну", - сказал глава государства.

"Нужен результат! Нет результата - нет движения - нет работы!" - подчеркнул Президент.