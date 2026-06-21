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"Время Первого": задачи армии, атака дрона, белорусский спорт, успешный агробизнес
На уходящей неделе мир в очередной раз наглядно продемонстрировал две абсолютно полярные системы ценностей. С одной стороны - безумный милитаристский психоз и моральная деградация западных элит, а через границу - стальной монолит безопасности, точность дипломатии и абсолютный культ человеческой жизни без какой-то слепой агрессии и элементарного неуважения к другим народам. Так вопросами безопасности на неделе была буквально пронизана вся повестка Президента. Глобальной - и важное было сказано Александром Лукашенко в интервью "Аль-Арабия": военного решения у конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине нет. Региональной - милитаризация Запада и угрозы с юга - это шаг к эскалации обстановки.
Также белорусской безопасности - Президент поддержал предложения по корректировке Плана строительства и развития Вооруженных Сил на ближайшие 5 лет. И даже продовольственной. В центре внимания был опыт фермера и его племенного центра в Узденском районе. Успешный агробизнес можно строить независимо от формы собственности, если есть главное - технологии и дисциплина.
Масштаб сотрудничества Беларуси и России влияет на количество контактов по губернаторской и министерской линии. Приезд Сергея Лаврова - для того, чтобы МИД сверили часы. Но сначала Дворец Независимости - в Минске Лавров заказал один из своих любимых напитков во время официальных переговоров и встреч - эспрессо без кофеина.
Похлеще любого кофе бодрит международная обстановка. Тяжело быть оптимистом, но конфликты на Ближнем Востоке и в Украине (об этом Лукашенко сказал в интервью телеканалу "Аль-Арабия") реально закончить в этом году.
"Эти проблемы могут быть решены только за столом переговоров. Военного решения ни у одного, ни у второго конфликта нет", - заявил Президент Беларуси.
И вот уже США и Иран идут к мирной сделке. Пусть даже это будет тернистый путь.
Своей союзной дорогой идут Минск и Москва. Внешнеполитические ведомства - в авангарде. Впереди очередная встреча лидеров.
В ближайшее время мы договорились, что встретимся и обсудим те проблемные вопросы, которые, возможно, нас касаются. Договоренность у нас одна: если правительства что-то не решают, то это остается во внимании двух президентов. Мы этим путем идем", - заявил белорусский лидер.
Пока в Минске обсуждали союзные планы, во Франции собиралась G7. Казалось, что этот саммит может приблизить переговоры по Украине. Однако на деле вышло иначе: "семерка" договорилась увеличить Киеву поставки вооружения.
По словам государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича, новые поставки европейского вооружения Украине, о чем договорились страны "Большой семерки", вызовут дополнительное напряжение. Это, как подчеркнул госсекретарь, подрыв стратегической стабильности и безопасности на всем европейском континенте.
"То, что происходит сегодня в Украине, уже затрагивает и Польшу, и Литву, Латвию, даже Финляндию. Те же беспилотные летательные средства (Украины. - Прим. ред.), которые спонсируются европейскими руководителями, летят через территории европейских государств, падают, и это вызывает определенное напряжение у мирного населения, вызывает определенные вопросы безопасности по отношению к гражданам этих государств", - отметил Александр Вольфович.
Он обратил внимание на постоянно увеличивающиеся военные бюджеты в странах Европейского союза. По мнению госсекретаря, напичкивание Европы смертоносными вооружениями не привнесет стабильности и безопасности на континенте. "Только увеличивает риски возникновения конфликтов. Не только на территории Украины, России - и Беларуси, про что постоянно говорят европейские лидеры. Они бы рады были втянуть нашу страну в этот конфликт, чтобы и на территории нашей страны вспыхнул пожар", - убежден Александр Вольфович.
Госсекретарь Совбеза подчеркнул, что руководство Беларуси делает все возможное, чтобы на мировой арене услышали ее позицию о нежелании воевать с кем бы то ни было.
"Беларусь за добрососедские отношения, за мирный диалог, за решение всех проблем за столом переговоров. Все эти решения европейских лидеров не приносят стабильности и безопасности. Надо садиться за стол переговоров, находить пути к диалогу, как можно быстрее остановить конфликт в Украине. Но, к сожалению, Европа (мы видим это по их поступкам, по их делам) к этому не готова. Она делает все возможное, чтобы этот конфликт продолжался", - заявил Александр Вольфович.
Дипломаты видят все телодвижения Запада - там совсем не прочь задействовать киевский режим против Беларуси.
"Мы же видим участившиеся контакты украинского именно руководства, а не каких-то общественных или политических деятелей с нашими беглыми. Установление с ними каких-то инструментальных механизмов сотрудничества и поддержки. Мы видим наращивание антибелорусской риторики. И понятно, что все это не без содействия или не без подстрекательства определенных западных стран, которые негативно относятся к Республике Беларусь", - сказал министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.
Отвечая на уточняющий вопрос, реагирует ли Беларусь на эти процессы, глава внешнеполитического ведомства подчеркнул: "Реагируем. Может, вы просто не все видите, но мы реагируем".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на слова Владимира Зеленского, который постоянно повторяет об исходящих от Беларуси угрозах.
"Мне кажется, он сейчас почувствовал свою полную безнаказанность и хочет этим конъюнктурным моментом воспользоваться, чтобы показать, какой он крутой. Ну, потом, наверное, он же в разных состояниях высказывает свои цели, свои оценки, - предположил глава российского МИД. - У нас очень четкая позиция. Мы прекрасно понимаем тот подход, который излагал Президент Лукашенко. Беларусь - наш союзник, но Беларусь в войне не участвует".
Поручение взять на контроль и установить правду по атаке дрона на автобус с белорусами
Президент дал на встрече с военными. Она была в планах - и как раз накануне случился этот теракт. Хватило и эмоций, и конспирологических теорий вокруг.
"Это открытый фашизм, когда бьют по детям. Надо взять на контроль этот вопрос. И доложите потом о том, что на самом деле там произошло, - сказал глава государства. - Мы слышим заявления, оправдания, версии разные. Но нам нужна истина. И мы ждем этой истины или реального, справедливого, честного ответа от украинских государственных служащих и военных людей. Мы все равно установим эту правду. Это не будет большой проблемой".
"Данный случай должен быть расследован. Вместе с россиянами. Они готовы нам помогать", - добавил Президент.
"Если нас кто-то провоцирует и пытается, как некоторые говорят, втянуть в войну, думаю, что это плохо обойдется тем, кто пытается это сделать. Мы ведем себя спокойно", - подчеркнул белорусский лидер. - Кому-то не нравится, что Беларусь - спокойное государство. Поэтому вот это все происходит".
Президент сказал запретить поездки за рубеж детских групп без госнадзора и разрешения и по-человечески попросил родителей о предусмотрительности.
Война за забором. Непродуманный маршрут обернулся трагическими событиями. В целом - уроки Украины учтут при корректировке мероприятий Плана строительства и развития Вооруженных Сил на ближайшие 5 лет. Итоги проверки боеготовности показали, что они нужны.
"Повышение эффективности противовоздушной обороны (без всяких там заморочек), противодействие беспилотным летательным аппаратам, подготовка офицеров - это одни из основных направлений", - считает глава государства.
Задача - обеспечить безопасность и не допустить большого пожара из-за малейшей искры. Обстановка и на западной, и на южной границе держит в тонусе. О тактике действий спросили у министра обороны.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
"Напряжение есть. Есть определенные провокации. В большей степени они, конечно, звучат в информационном поле в виде различных угроз и обещаний что-то сделать. Здесь надо смотреть на стратегию, и стратегию четко определил Президент: военного смысла втягиваться нам в конфликт (или, как говорят, хотят нас втянуть) нет от слова "совсем". Конечно же, мы наблюдаем за происходящим. Конечно же, определенные силы мы держим на границе, но в минимальном объеме - для того, чтобы обеспечить прикрытие государственной границы во взаимодействии с нашими пограничниками".
Министр обороны подчеркнул, что белорусская армия на своей территории выполняет те задачи, чтобы прежде всего обеспечить спокойствие граждан.
"Это стратегия, определенная нашим Президентом. Из нее вытекает и тактика, которая нами выбрана уже не один год. Мы этого придерживаемся и будем придерживаться далее", - подчеркнул глава оборонного ведомства.
Воевать будем разве что в полях. Такой ответ на всякие домыслы о якобы коварных планах Минска Александр Лукашенко дал уже давно. Пока Зеленский сыплет угрозами - белорусский Президент держит в поле зрения АПК. Сразу две области - Минская и Могилевская на неделе докладывали вести с полей.
А лично Александр Лукашенко приехал в Узденский район. Зацепила история местного фермера. Перспективный ученый бросил все и махнул в деревню, чтобы из пары стареньких ферм в итоге создать прибыльный комплекс и настоящий племенной центр.
Иван Кысса, директор ООО "БелИнтерГен", доктор биологических наук:
"Я просто крестьянский сын, я восьмой ребенок в семье. Мне это интересно было. Я занимался научной деятельностью, только прикладной наукой. То, что можно своими руками нащупать, ощупать, сделать и так далее. Поэтому бросился, потому что это моя любовь к этому делу".
По его словам, новые технологии нужно внедрять, чтобы требовалось меньше людских и физических ресурсов. "Работать надо интеллектуально, применять современные программы и информационные решения - у нас для этого есть все необходимое, - считает Иван Кысса. - На нашем предприятии активно используются биотехнологии и инновации, мы перенимаем мировой опыт - я сам побывал в пятидесяти странах. Все лучшее мы применяем у себя. Поэтому сейчас строим учебный центр, где будем обучать людей работать по этим новым стандартам".
Здесь получают высокобелковое молоко и активно работают с генофондом буренок. Разводят сразу несколько пород: в основном голштинов, а также джерсейскую разновидность. Корма, генетика, современные подходы - все это позволяет зарабатывать и выстраивать успешный агробизнес.
"Никакой тут исключительной изюминки я не вижу, хотя я на это надеялся. Думал, что мы тут что-то новое возьмем. Просто порядок навел и работает на этом клочке земли. Это путь без всякой сильной реформы и модернизации иметь в Беларуси рентабельный скот. Я сегодня приехал для того, чтобы только что-то разумное найти (в вопросе развития животноводства. - Прим. ред.). А разумное в одном - соблюдение технологической дисциплины. А технологии нам понятны давным-давно".
Понимая, что хорошая генетика станет залогом продовольственной безопасности, Александр Лукашенко на заре независимости поручал создавать селекционно-генетические центры по стране. Сегодня круг племенных хозяйств расширяют - современные комплексы не должны пустовать. Острожный подход и в вопросах укрупнения.
"Экономика экономикой, но важнее люди, условия и прочее - жить же здесь надо", - подчеркнул белорусский лидер.
В эту рабочую поездку Президента в статусе эксперта пригласили и аграрную легенду Надежду Котковец. С ней легко говорить о том, каким было и каким стало сельское хозяйство. В свое время ставка именно на крупнотоварное государственное производство - и время это только подтвердило - стала спасением для белорусского села.
Надежда Котковец, кандидат экономических наук:
"Мое отношение к фермерству очень спокойное. Пускай развиваются фермеры, те, у кого есть желание и возможности. Это не запрещается, это наоборот поддерживается. Но промышленное животноводство, промышленное сельское хозяйство должно сегодня быть".
По ее словам, на этой ферме хотели увидеть, что Республика Беларусь достигла высоких результатов в объемах производства молока, но в этом направлении Республику Беларусь уже давно знают.
"Следующий шаг очень серьезный - это развитие племенного животноводства, развитие генетики. Должны услышать Беларусь. Беларусь должна стать серьезным экспортером племенной продукции. Это деньги на ровном месте", - считает Надежда Котковец.
Есть и своя особенность работы прессы на таких комплексах. Мало того, что нужно не пропустить главное, приходится еще и на себе прочувствовать дружелюбие местных буренок. Из-за гостей они, похоже, совсем не стрессуют.
В подарок главе государства - рыжая Муся. Буренка переедет на президентскую ферму. У Муси, кстати, английская бабушка.
На этой неделе у Президента случился большой разбор полетов со спортивными функционерами. Ограничений все меньше - ожиданий болельщиков все больше.
Сергей Ковальчук, министр спорта Беларуси:
"Наши спортсмены даже после возвращения на международные старты показывают достойные результаты во многих видах спорта. Возьмите хотя бы тхэквондо - у нас три чемпиона Европы, такого в истории никогда не было. В женской борьбе четыре чемпиона Европы и первое общекомандное место. Художественная гимнастика, гребля на байдарках и каноэ, батут и многие другие виды спорта достойно представляют нашу страну. И нам не стыдно за выступление белорусских спортсменов. Всегда хочется большего, всегда хочется максимума".
На примере минского "Динамо" говорили и о хоккее, и о спорте в целом. Здесь должно быть заметно движение. Покорения спортивных Олимпов работает на имидж страны, и всегда вдохновляют людей.
И если бы у нас был спорт по всем направлениям, хотя бы мы развивали, как в советские времена (у нас школы были неплохие), гандбол, футбол, хоккей, еще какие-то виды… Легкая атлетика. Начинаем мы западать в зимних видах спорта, лыжников вообще не видно. Боюсь, что завтра гребцы "забегут под волну", - сказал глава государства.
"Нужен результат! Нет результата - нет движения - нет работы!" - подчеркнул Президент.
Спрос будет жесткий - проверку пройдут все клубы, ведь в спорт вкладывают немало государственных средств. В ответ ждут побед. И если уж время бороться на поле боя, то только спортивном.