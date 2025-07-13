Встреча с Додоном и командировка в Могилевскую область - как прошла неделя Президента Беларуси

Эта неделя у Президента Беларуси Александра Лукашенко была полна командировок. Он посетил Могилевскую, Витебскую область, была работа и в Минске. Поговорили о животноводческой теме, а именно о разведении коз. Обсудили, как можно на этом зарабатывать деньги.

Конечно, были и культурные мероприятия - белорусы (и не только) гуляли на "Славянском базаре в Витебске". Рабочая суббота у белорусов - рабочая и у Президента. Александр Лукашенко встретился с экс-главой Молдовы Игорем Додоном, который сегодня возглавляет одну из крупнейших политических партий в своей стране.

Подробнее об официальной повестке - в традиционной рубрике "Время Первого".

Работа в Могилевской области

В Могилевской области разговор шел про племенных коз. Породы зааненские и альпийские привезли из Австрии для промышленного разведения. Такого в Беларуси раньше не делали. Козы, конечно, были, но у людей в личных хозяйствах. А эти, что называется, породистые и с перспективой стать новым большим направлением в белорусском аграрном секторе.

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Уход за козами на единственной в Беларуси козьей ферме хороший. Все организовали в 2021 году, сейчас здесь живут больше 500 голов. Одна стоит 1,5 тыс. белорусских рублей. Цена приличная, поэтому сразу по прилете Президент начал разговор с двух тем - почему еще не удвоили продажи и почему все так медленно?

Рынок козьего мяса и молока очень серьезный. Африка, Азия, Южная Америка, Китай и Индия - основные потребители такой продукции. Австралия - основной экспортер. Не так просто, но почему бы белорусам не встроиться в эти продовольственные цепи?

"Разговора на эту тему не будет. Должно быть удвоение, пока есть спрос. А ходить и просить деньги… то вот они, живые "деньги", - указал Александр Лукашенко.

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Чисто козьего сыра белорусского производства пока на рынке нет, но есть с добавлением. Это опять упирается в то, что в промышленных масштабах молока не так много. Президент поинтересовался мнением, но не у руководителей, а у людей, которые с этим молоком работают.

Кстати, мамам стоит знать, что козье молоко по составу максимально близко к женскому, а также подходит всем, кто не переносит лактозу. Так что на полках магазинов его нужно замечать, как и козье мясо. Такова оценка главы государства.

Далее Президента уже ждали на полях "Зари". Звучит романтично, но это один из самых больших агрокомбинатов в Могилевской области. Здесь есть свои молочные комплексы и магазины, а занимаются в хозяйстве переработкой свинины и птицы. Директор агрокомбината Екатерина Заровская родом из местного аг. Речки, имеет юридическое образование. По ее признанию, становиться аграрным руководителем не собиралась, но 16 лет назад вникла - и пошло-поехало. Сейчас руководит коллективом, в котором почти 700 человек.

"Во втором укосе в этом году мы полностью перешли на 100 % люцерны, у нас почти 1 тыс. га ее посеяно. В этом году себя плохо показал клевер", - констатировала Екатерина Заровская.

После нескольких вопросов Президенту, как человеку опытному, о специалисте все сразу становится понятно, и это настроение считывается и окружающими. Приятно смотреть, когда человек действительно любит свою работу и на поле появляется явно чаще, чем в кабинете.

Александр Лукашенко задал еще не один вопрос. Кстати, у "Зари" сложная форма собственности - так называемая народная, где есть акционеры из числа работников, а значит и система дивидендов, но с этим тоже справляются. Попрощались директор и глава государства очень тепло. Президент ценит толковые кадры и доверяет им.

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"Самое сложное было не растеряться при виде самого главного человека, наверное, самого главного мужчины может даже в моей жизни. Но у меня появился заряд дальше на работу", - призналась Екатерина Заровская.

Открытие XXXIV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске"

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

"Давайте поблагодарим руководство страны за то, что сохранили такой фестиваль, потому что в это время все очень важно".

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Политический хедлайнер - так можно было бы назвать Александра Лукашенко на "Славянском базаре". Люди его ждали как политика, который сегодня является гарантом для славянских народов. И это сразу стало понятно. Несмотря на все конфликты и сложности, в Витебске со сцены звучала украинская речь вместе с русской и белорусской. Не нужны были и визы для тех, кто ехал на фестиваль. И хотя бы это сегодня дает надежду на то, что отношения славянских народов вернутся в норму.

Что касается программы, то в Витебске было на что посмотреть. Город гулял от зари до зари на ярмарках, вернисажах и летних террасах, где, может быть, когда-то сидел и сам Марк Шагал - культурный феномен Северной столицы Беларуси.

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На фестиваль искусств приехали известные певцы: Олег Газманов, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Таисия Повалий, Стас Михайлов, Ольга Бузова, Дидюля, Юрий Антонов. И это, конечно, не полный список тех, кто приехал. Афиша была составлена для любого возраста и на любой вкус. Юрию Антонову глава государства вручил специальную награду "Через искусство - к миру и взаимопониманию". Звезда народного артиста также открылась на Аллее звезд в Витебске.

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"Потрясающие эмоции! Получить из рук Президента награду является большой честью", - поделился народный артист России Юрий Антонов.

В своей речи Александр Лукашенко поблагодарил собравшихся за любовь к фестивалю искусств: "Дорогие гости, к вам особое уважение и мое обращение: без вас "Славянский базар" был бы беден".

Он также напомнил, что больше чем за 30 лет это место стало символом для народной дипломатии. "Славянский базар в Витебске" - это повод приехать в Беларусь, увидеть людей, понять, что они думают, и узнать, насколько белорусы сегодня ценят свой мир и желают его абсолютно всем.

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"Говорят, "Славянский базар" вне политики. Нет. Это самая главная политика. Это истоки той политики, которую мы, главы государств (не только славянских, как мы уже видим, народов), будем реализовывать. Отсюда все начинается. Поэтому это большая политика. Без ксенофобии, без всяких предрассудков. Честно и открыто", - обратил внимание Президент.

А кадры, облетевшие весь интернет, - это вручение Президентом Гран-при детского музыкального конкурса. Это стало очень трогательным моментом для всех, а в особенности для победительницы Амалии Сухан.

"Он отнесся ко мне по-доброму, волнение все пропало, несмотря на то что я стояла на такой большой сцене с главой государства и перед таким большим количеством людей, а еще и получаю важную награду, которую я заработала для Беларуси", - поделилась впечатлениями обладатель Гран-при Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2025" Амалия Сухан.

Амалия Сухан news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4a0166d6-d606-4afd-9c0c-f7e4d48c3a39/conversions/0b4e8c16-c1ef-442c-a876-a53c6d45cc12-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4a0166d6-d606-4afd-9c0c-f7e4d48c3a39/conversions/0b4e8c16-c1ef-442c-a876-a53c6d45cc12-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4a0166d6-d606-4afd-9c0c-f7e4d48c3a39/conversions/0b4e8c16-c1ef-442c-a876-a53c6d45cc12-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4a0166d6-d606-4afd-9c0c-f7e4d48c3a39/conversions/0b4e8c16-c1ef-442c-a876-a53c6d45cc12-xl-___webp_1920.webp 1920w Амалия Сухан

Словно по заказу, с погодой Витебску почти повезло. После открытия главного песенного фестиваля страны она не портилась. Но один раз фестивальную столицу все-таки залило. После этого непогода переместилась в Могилевскую, Минскую и Гомельскую области.

Доклад Лукашенко министра МЧС по обстановке в Могилеве и области после урагана

Утром 10 июля Президенту об обстановке в регионах, пострадавших от урагана, доложил глава МЧС Вадим Синявский. Вырванные с корнем деревья, оборванные провода, заваленные дороги - все это оперативно устранили. Но глава государства все равно сразу эти темы взял на контроль. Надо сказать, что в этом вопросе в Беларуси все работает как часы.

Встреча Президента Беларуси с экс-главой Молдовы Игорем Додоном

А уже 12 июля утром пул в полном сборе работал во Дворце Независимости - там шла подготовка к международной встрече. Сначала к приемной Президента доставили подарок - полный комплект наград времен Великой Отечественной войны. Все знают отношение Президента к истории.

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"Во-первых, конечно, встречусь с Александром Григорьевичем. У нас с ним всегда были дружеские отношения. Он любит народ Молдовы, часто у нас бывал в гостях. Кроме этого, мы сегодня подписали межпартийное соглашение между основной оппозиционной партией "Партия социалистов" и партией Беларуси", - рассказал председатель Партии социалистов Молдовы Игорь Додон.

Большинство Игоря Додона знают как экс-главу Молдовы. Сейчас политик является главой Партии социалистов. В период его президентства Минск и Кишинев активно сотрудничали.

Партия, которую сейчас возглавил Игорь Додон, одна из крупнейших в стране. Она не поддерживает намерения официального Кишинева и Майи Санду во что бы то ни стало оказаться в ЕС. Сейчас у страны есть статус кандидата, и в Брюсселе не раз открыто говорили, что это ни к чему не обязывает политическое руководство союза и что это делается по большей части символически. Главная целью является противостояние с Москвой.

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"Мой вам совет древнего политика: не рвитесь вы ни в какие союзы (речь о Евросоюзе), никто вас нигде не ждет. Вы видели, как любили европейцы, к примеру, Украину. Как только Украина транзитом через ЕС хотела поставить зерно в прошлом году, ее начали блокировать, не дали провезти. Даже в Африку Украина не могла поставить это зерно. По той информации, которую мы получаем. Вы что, думаете, молдаван там ждут и особое будет отношение? Точно так будет с вашей аграрной продукцией, вином и так далее и тому подобное", - сказал Президент.

На самом референдуме в стране за европейскую интеграцию проголосовали 50,3 % молдавских избирателей. Страна колеблется, и это понятно - уже есть негативный опыт с балканскими странами, где евроинтеграция затягивалась на десятилетия. А в той же Хорватии почти сразу под нож попали целые отрасли: сельское хозяйство, легкая промышленность, судостроение. У Молдове есть альтернатива - хотя бы ЕАЭС, который не требует ни политической крови, ни промышленных жертв.

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"Хотелось бы узнать, как все-таки живут наши братья-молдаване. Очень бы хотелось, чтобы там был порядок, чтобы вы пережили эти сложные времена. Вы от нас оторваны войной, к сожалению. Логистика усложнилась. Но мир тесен. Нет безнадежных ситуаций. Поэтому, если у руководства Молдовы, у народа Молдовы будет желание вернуться к нашему сотрудничеству и приумножить его, Игорь Николаевич, знайте, что Вы для нас там не чужой человек. Мы готовы через Вас, если Вы согласитесь, оказывать содействие, восстановить все то, что было утеряно за эти годы", - сказал Александр Лукашенко.

Ситуация может измениться уже в сентябре 2025-го с выборами в молдавский парламент.