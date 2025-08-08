Смотреть онлайнПрограмма ТВ
"Я готов за это взяться" - Лукашенко об организации переговоров Путина, Трампа и Зеленского в Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью корреспонденту журнала Time

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время интервью американскому журналу Time заявил, что он готов организовать трехсторонние переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

К подобным переговорам, убежден белорусский лидер, нельзя подходить спонтанно, они нуждаются в предварительной проработке и подготовке.

"Заранее давайте определимся: к примеру, город-герой Минск, Стамбул, Женева, определились - через месяц будет эта встреча. Первый день - американо-российские отношения, к примеру, обсуждаем. Во второй день, если придем к согласию по проекту документа какого-то, приглашаем Зеленского, Лукашенко, Петрова, Сидорова. Это будет выглядеть достойно", - уверен Александр Лукашенко.

При этом он допустил, что такие переговоры можно было бы организовать в Минске. По его словам, Владимир Путин с удовольствием бы встретился с Дональдом Трампом в белорусской столице. Останется доволен встречей и американский лидер, подчеркнул Александр Лукашенко.

"Давайте делать маленькие шажки. А "50 дней, не сделаете - мы это" - слушайте, это несерьезно", - сказал глава государства.

Журналист выразил сомнение, что встречу можно организовать вот так легко до прекращения огня.

"Правильно, надо подготовить заранее, - ответил Александр Лукашенко. - Надо подготовить этот визит. Хотите, я возьмусь за это. Американская часть, российская. Я готов за это взяться, подготовить эту встречу. Во имя мира. И вот давайте начнем готовить - посмотрите, как Зеленский поступит. Он будет упираться: "Я категорически против!"

С тем, что Владимир Зеленский не станет приезжать в Минск на переговоры, согласился и корреспондент Time.

Однако Президент заметил: "А что ему Минск? Минск ему добра желает больше, чем где".

Глава государства напомнил, что белорусская сторона сейчас участвует в организации обменов пленными и телами погибших между Россией и Украиной. К этому привлечены бойцы спецподразделения "Альфа", которые буквально на руках переносят тела.

"Что ему неймется по отношению к Беларуси? Наоборот, надо задействовать Беларусь в этом процессе", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент также обратил внимание на определенные перекосы в американских СМИ, мол, Путин - плохой, Зеленский - хороший, Трамп - еще лучше.

"Давай объективно. Болтун Трамп? Болтун. Пример: утром говорит одно, вечером делает другое. Есть это. Результатов пока нет. Начинает, как полицейский, размахивать шашкой в мире. Взялся за лидерство - осуществляй его. А лидерство - это предотвращение столкновений и войн", - заметил глава государства.

Президент БеларусиАлександр Лукашенкоинтервьюмирные переговорыСВОУкраинаСШАРоссия