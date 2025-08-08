"Я готов за это взяться" - Лукашенко об организации переговоров Путина, Трампа и Зеленского в Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью корреспонденту журнала Time news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eaf226b8-6ed3-405a-9e95-0296a903beb4/conversions/5eee3dd6-bedc-4e79-9901-ca9a2d14ba54-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eaf226b8-6ed3-405a-9e95-0296a903beb4/conversions/5eee3dd6-bedc-4e79-9901-ca9a2d14ba54-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eaf226b8-6ed3-405a-9e95-0296a903beb4/conversions/5eee3dd6-bedc-4e79-9901-ca9a2d14ba54-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eaf226b8-6ed3-405a-9e95-0296a903beb4/conversions/5eee3dd6-bedc-4e79-9901-ca9a2d14ba54-xl-___webp_1920.webp 1920w

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время интервью американскому журналу Time заявил, что он готов организовать трехсторонние переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

К подобным переговорам, убежден белорусский лидер, нельзя подходить спонтанно, они нуждаются в предварительной проработке и подготовке.

"Заранее давайте определимся: к примеру, город-герой Минск, Стамбул, Женева, определились - через месяц будет эта встреча. Первый день - американо-российские отношения, к примеру, обсуждаем. Во второй день, если придем к согласию по проекту документа какого-то, приглашаем Зеленского, Лукашенко, Петрова, Сидорова. Это будет выглядеть достойно", - уверен Александр Лукашенко.

При этом он допустил, что такие переговоры можно было бы организовать в Минске. По его словам, Владимир Путин с удовольствием бы встретился с Дональдом Трампом в белорусской столице. Останется доволен встречей и американский лидер, подчеркнул Александр Лукашенко.

"Давайте делать маленькие шажки. А "50 дней, не сделаете - мы это" - слушайте, это несерьезно", - сказал глава государства.

Журналист выразил сомнение, что встречу можно организовать вот так легко до прекращения огня.

"Правильно, надо подготовить заранее, - ответил Александр Лукашенко. - Надо подготовить этот визит. Хотите, я возьмусь за это. Американская часть, российская. Я готов за это взяться, подготовить эту встречу. Во имя мира. И вот давайте начнем готовить - посмотрите, как Зеленский поступит. Он будет упираться: "Я категорически против!"

С тем, что Владимир Зеленский не станет приезжать в Минск на переговоры, согласился и корреспондент Time.

Однако Президент заметил: "А что ему Минск? Минск ему добра желает больше, чем где".

Глава государства напомнил, что белорусская сторона сейчас участвует в организации обменов пленными и телами погибших между Россией и Украиной. К этому привлечены бойцы спецподразделения "Альфа", которые буквально на руках переносят тела.

"Что ему неймется по отношению к Беларуси? Наоборот, надо задействовать Беларусь в этом процессе", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент также обратил внимание на определенные перекосы в американских СМИ, мол, Путин - плохой, Зеленский - хороший, Трамп - еще лучше.