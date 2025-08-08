3.71 BYN
"Я готов за это взяться" - Лукашенко об организации переговоров Путина, Трампа и Зеленского в Минске
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время интервью американскому журналу Time заявил, что он готов организовать трехсторонние переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
К подобным переговорам, убежден белорусский лидер, нельзя подходить спонтанно, они нуждаются в предварительной проработке и подготовке.
"Заранее давайте определимся: к примеру, город-герой Минск, Стамбул, Женева, определились - через месяц будет эта встреча. Первый день - американо-российские отношения, к примеру, обсуждаем. Во второй день, если придем к согласию по проекту документа какого-то, приглашаем Зеленского, Лукашенко, Петрова, Сидорова. Это будет выглядеть достойно", - уверен Александр Лукашенко.
При этом он допустил, что такие переговоры можно было бы организовать в Минске. По его словам, Владимир Путин с удовольствием бы встретился с Дональдом Трампом в белорусской столице. Останется доволен встречей и американский лидер, подчеркнул Александр Лукашенко.
"Давайте делать маленькие шажки. А "50 дней, не сделаете - мы это" - слушайте, это несерьезно", - сказал глава государства.
Журналист выразил сомнение, что встречу можно организовать вот так легко до прекращения огня.
"Правильно, надо подготовить заранее, - ответил Александр Лукашенко. - Надо подготовить этот визит. Хотите, я возьмусь за это. Американская часть, российская. Я готов за это взяться, подготовить эту встречу. Во имя мира. И вот давайте начнем готовить - посмотрите, как Зеленский поступит. Он будет упираться: "Я категорически против!"
С тем, что Владимир Зеленский не станет приезжать в Минск на переговоры, согласился и корреспондент Time.
Однако Президент заметил: "А что ему Минск? Минск ему добра желает больше, чем где".
Глава государства напомнил, что белорусская сторона сейчас участвует в организации обменов пленными и телами погибших между Россией и Украиной. К этому привлечены бойцы спецподразделения "Альфа", которые буквально на руках переносят тела.
"Что ему неймется по отношению к Беларуси? Наоборот, надо задействовать Беларусь в этом процессе", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент также обратил внимание на определенные перекосы в американских СМИ, мол, Путин - плохой, Зеленский - хороший, Трамп - еще лучше.
"Давай объективно. Болтун Трамп? Болтун. Пример: утром говорит одно, вечером делает другое. Есть это. Результатов пока нет. Начинает, как полицейский, размахивать шашкой в мире. Взялся за лидерство - осуществляй его. А лидерство - это предотвращение столкновений и войн", - заметил глава государства.