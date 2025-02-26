"Я сторонник искренней политики" - Лукашенко высказался о посредничестве и решительности Трампа

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В политике невозможно вернуться в прошлое, это и не нужно. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал свое мнение по поводу нормализации отношений России и США в интервью известному блогеру Марио Науфала.

"В политике, видимо, так не бывает, чтобы куда-то вернуться, к чему-то. Да и не нужно в нынешней ситуации никуда возвращаться. Надо продолжать движение. Если мы отошли в сторону от той линии, хорошей линии, о которой вы сказали, надо вернуться на эту линию. Но в прошлое возвращаться не надо, это невозможно. В политике это невозможно. Особенно сейчас, когда время меняется очень быстро, нужно смотреть вперед и двигаться вперед", - отметил глава государства.

"Вы сказали о Соединенных Штатах, о России. Кто мог подумать, что так быстро изменится ситуация между Востоком и Западом, между США и другим миром, и в том числе между США и Россией? Никто не мог и предположить. Но один человек, который рискнул это сделать - Дональд Трамп - очень быстро ситуацию с головы на ноги поставил. Будем надеяться", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Также Президент Беларуси высказал свою позицию относительно посредничества: "Больше всего я ненавижу посредничество. Это значит быть между кем-то и кем-то и делать вид, что ты что-то там можешь. Особенно быть посредником между США и Россией или США и Китаем и так далее".

По словам главы государства, у Беларуси с Россией, с Китаем блестящие отношения. "Но тем не менее, упаси Господь, быть между этими гигантами каким-то посредником. Для того, чтобы быть посредником, как сегодня показывает ситуация, надо обладать мощным ресурсом или еще чем-то. Я на это не способен. Я сторонник искренней политики. Поэтому, если где-то что-то помочь, организовать, подтолкнуть какой-то процесс, если это в моих силах и в силах моего государства Беларуси, с большим удовольствием. Но только к тому, чтобы было людям лучше", - сказал Александр Лукашенко.