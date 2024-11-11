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За что Президент Беларуси пообещал вручить Кухареву звезду Героя Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу нарастить в два раза темпы строительства минского метро и при возможности удешевить стоимость работ. Такое заявление было сделано при посещении нового участка третьей линии Минского метрополитена, сообщила БЕЛТА.
Строительство участка третьей линии Минского метрополитена от станции "Аэродромная" до станции "Слуцкий гостинец" протяженностью 4,08 км начато в августе 2017 года. Порядка 90 % оборудования и материалов, использованных при строительстве, белорусского производства.
Председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев рассказал, что в 2024 году столичный метрополитен перевез 249 млн пассажиров. Ожидается, с вводом трех новых станций количество вырастет до 260 млн.
"В целом три станции обошлось в 832 млн белорусских рублей. Один километр в долларовом эквиваленте - порядка 70 млн долларов. У наших соседей получается в два раза дороже", - отметил Владимир Кухарев.
"Немало, но никуда не денешься, - ответил Президент. - Никуда не денемся, в Минске надо делать метро настоящее, хорошее метро".
При этом глава государства потребовал удвоить темпы строительства. "Если ты будешь дольше строить, ты заплатишь всегда больше. Будем стараться финансировать как следует. Но если бы ты сказал, что километр не 70 млн, а 50 стоит - все, звезда Героя тебе и им строителям метрополитена. Но пока 70", - констатировал Александр Лукашенко.
"Купим второй щит, тогда пойдет быстрее строительство тоннелей. Оно даст снижение, конечно же, затрат", - заявил председатель Минского горисполкома.
"Надо быстрее", - подчеркнул белорусский лидер.
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