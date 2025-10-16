Американскому альпинисту первому в истории удалось спуститься на лыжах по северному склону Эвереста

Американский альпинист Джим Моррисон стал первым в истории, кому удалось спуститься на лыжах по сложнейшему северному склону Эвереста, известному своей крутизной. Об этом пишет газета The Himalayan Times.

"По данным National Geographic, 50-летний альпинист достиг вершины высотой 8848,86 м 15 октября в 12.45 по местному времени, после чего отправился в четырехчасовой спуск с перепадом высот почти 2,7 км к леднику Ронгбук на северном склоне горы", - говорится в материале.

Это достижение было задокументировано режиссерами - документалистами Джимми Чином и Элизабет Васархели для фильма National Geographic. Моррисон, сопровождаемый командой из 11 альпинистов, посвятил исторический спуск своей партнерше и коллеге-лыжнице Хилари Нельсон, которая погибла в 2022 году при восхождении на гору Манаслу. "Я посвятил ее (памяти) целый день", - отметил альпинист.

Это была третья попытка Моррисона спуститься по кулуару Хорнбейн на лыжах после предыдущих попыток в 2023-м и 2024 годах, которые были сорваны из-за проблем с логистикой и схода лавины, в результате которой пострадал его товарищ по команде. Этот маршрут был впервые пройден в 1963 году американцами Томом Хорнбейном и Вилли Ансолдом, но до сих пор по нему никто не спускался на лыжах.