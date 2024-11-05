Беспилотник, пульт, батареи и ноутбук. Двое белорусов задержаны сморгонскими пограничниками

В Островецком районе на границе с Литвой задержаны двое нарушителей с беспилотником. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.

Как рассказали в ведомстве, сморгонские пограничники получили оперативные сведения и вечером 29 ноября задержали двух белорусов.



При осмотре места задержания было обнаружено авто марки "ВАЗ", БПЛА мультироторного типа, пульт управления, 14 аккумуляторных батарей и ноутбук с программным обеспечением. Все предметы изъяты для дальнейшего разбирательства.



В отношении задержанных мужчин начат административный процесс за нарушение пограничного режима.