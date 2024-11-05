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Беспилотник, пульт, батареи и ноутбук. Двое белорусов задержаны сморгонскими пограничниками

Беспилотник, пульт, батареи и ноутбук. Двое белорусов задержаны сморгонскими пограничниками

В Островецком районе на границе с Литвой задержаны двое нарушителей с беспилотником. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.

Как рассказали в ведомстве, сморгонские пограничники получили оперативные сведения и вечером 29 ноября задержали двух белорусов.

При осмотре места задержания было обнаружено авто марки "ВАЗ", БПЛА мультироторного типа, пульт управления, 14 аккумуляторных батарей и ноутбук с программным обеспечением. Все предметы изъяты для дальнейшего разбирательства.

В отношении задержанных мужчин начат административный процесс за нарушение пограничного режима.

В ГПК напомнили, что с 1 апреля вступил в силу указ Президента Республики Беларусь от 25 сентября 2023 года №297 "О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов".

Документом запрещается ввоз, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление беспилотников и использование воздушного пространства Республики Беларусь без надлежащего разрешения.

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