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Беспилотник, пульт, батареи и ноутбук. Двое белорусов задержаны сморгонскими пограничниками
В Островецком районе на границе с Литвой задержаны двое нарушителей с беспилотником. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.
Как рассказали в ведомстве, сморгонские пограничники получили оперативные сведения и вечером 29 ноября задержали двух белорусов.
При осмотре места задержания было обнаружено авто марки "ВАЗ", БПЛА мультироторного типа, пульт управления, 14 аккумуляторных батарей и ноутбук с программным обеспечением. Все предметы изъяты для дальнейшего разбирательства.
В отношении задержанных мужчин начат административный процесс за нарушение пограничного режима.
В ГПК напомнили, что с 1 апреля вступил в силу указ Президента Республики Беларусь от 25 сентября 2023 года №297 "О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов".
Документом запрещается ввоз, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление беспилотников и использование воздушного пространства Республики Беларусь без надлежащего разрешения.
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