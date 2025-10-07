Число жертв от наводнений и оползней в Непале увеличилось до 60

Фото: iz.ru news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52863820-fbdb-42f4-b0e6-26fe7a35f239/conversions/d8171674-35b1-4e63-9879-f8555b0d8e50-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52863820-fbdb-42f4-b0e6-26fe7a35f239/conversions/d8171674-35b1-4e63-9879-f8555b0d8e50-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52863820-fbdb-42f4-b0e6-26fe7a35f239/conversions/d8171674-35b1-4e63-9879-f8555b0d8e50-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52863820-fbdb-42f4-b0e6-26fe7a35f239/conversions/d8171674-35b1-4e63-9879-f8555b0d8e50-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: iz.ru

Проливные дожди в Непале спровоцировали наводнения и оползни, в результате которых погибли 60 человек. Об этом информирует БЕЛТА, ссылаясь на The Himalayan Times и правоохранительные органы страны.

По информации правоохранителей, погибли 19 мужчин, 26 женщин и 15 детей. Поисково-спасательные операции и восстановительные работы в пострадавших регионах продолжаются.

Ранее сообщалось о том, что в результате наводнений и оползней, вызванных прошедшими 3 и 4 октября проливными дождями, травмы получили 29 человек.