Число жертв от наводнений и оползней в Непале увеличилось до 60
Проливные дожди в Непале спровоцировали наводнения и оползни, в результате которых погибли 60 человек. Об этом информирует БЕЛТА, ссылаясь на The Himalayan Times и правоохранительные органы страны.
По информации правоохранителей, погибли 19 мужчин, 26 женщин и 15 детей. Поисково-спасательные операции и восстановительные работы в пострадавших регионах продолжаются.
Ранее сообщалось о том, что в результате наводнений и оползней, вызванных прошедшими 3 и 4 октября проливными дождями, травмы получили 29 человек.
Согласно информации, опубликованной на портале Khabarhub, наибольший ущерб зафиксирован в районе Илам на востоке страны. Власти незамедлительно начали оказывать гуманитарную поддержку жителям данного региона в приоритетном порядке. Доставка необходимых грузов осуществляется вертолетами, поскольку наземные пути в пострадавшие районы затруднены.