Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 812
Автор:Редакция news.by
Жертвами сильного землетрясения в Афганистане стали 812 человек. Пострадавших более 2 800. Десятки домов погребены под завалами. Продолжается спасательная операция.
Беларусь с глубокой скорбью восприняла известие о трагедии в провинции Кунар, отметил Александр Лукашенко в соболезновании всем, кого коснулась беда.
Глава белорусского государства пожелал скорейшего спасения пропавшим без вести и выздоровления пострадавшим, а также сил и мужества всем, кто участвует в поисковых работах и восстановлении страны от последствий стихийного бедствия.