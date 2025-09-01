Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 812

Жертвами сильного землетрясения в Афганистане стали 812 человек. Пострадавших более 2 800. Десятки домов погребены под завалами. Продолжается спасательная операция.

Беларусь с глубокой скорбью восприняла известие о трагедии в провинции Кунар, отметил Александр Лукашенко в соболезновании всем, кого коснулась беда.