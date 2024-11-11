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ЧП на световом шоу - в США столкнулись дроны и упали на землю, задев ребенка

Семилетний мальчик попал в больницу из-за светового шоу в американском Орландо.

В небе во время праздничного представления несколько дронов столкнулись друг с другом и упали на землю, задев ребенка. Мальчику пришлось сделать операцию из-за тяжести полученных травм.

Сразу после инцидента организаторы отменили второе шоу, ссылаясь на технические неполадки.

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