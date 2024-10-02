3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Дело о взятках при испытании онлайн-казино. В Минске озвучен приговор суда
Взятки на сотни тысяч рублей. Глава экспертной организации "решал вопросы" для онлайн-казино.
2 октября в суде прозвучал приговор - 13 лет лишения свободы, штраф и лишение права занимать определенные должности сроком на 5 лет.
Расследованием этого дела занимались специалисты в области киберпреступлений. Обвиняемый - 42-летний мужчина с 2019 года на протяжении четырех лет брал взятки от представителей игорного бизнеса.
За вознаграждение он помогал решать вопросы с успешным проведением испытаний онлайн-казино, а также выдачей необходимых протоколов в максимально короткие сроки.
Преступная схема была налажена и поставлена на поток. Деньги мужчина получал каждый месяц, поначалу в ходе личных встреч, а затем в криптовалюте, чтобы не привлекать внимания силовиков. В итоге за год следствия было установлено свыше сотни эпизодов получения взяток на общую сумму 665 тысяч рублей. Эти средства фигурант тратил на покупку недвижимости и люксовых авто.
"Он же в 2022 году потребовал от одного из взяткодателей получить согласие о разрешении от связанного с ним предприятия на использование компонентов виртуального игорного заведения, что не было предусмотрено законодательством и выходило за пределы предоставленных ему полномочий, за что получил в знак благодарности от представителей организации в виде 3320 единиц криптовалюты USDT, - рассказал Виктор Завадич - государственный обвинитель. - Кроме того, обвиняемый сообщил заведомо ложные сведения о необходимости дать взятку членам экспертной комиссии в размере 10 тысяч долларов США за благоприятное решение вопросов, связанных с успешным проведением экспертизы виртуального игорного заведения. В результате противоправной деятельности начальник испытательной лаборатории получил преступный доход в виде денежных средств и криптовалюты на сумму 665 тысяч рублей".
В ходе судебного заседания фигурант вину не признал, от дачи показаний отказался. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера