ДТП в Дятловском районе - в лобовом столкновении погибли 3 человека, 5 госпитализированы

В Дятловском районе выясняют причины смертельного ДТП. 10 августа вечером на автодороге М-11 Слоним – Лида - граница Литвы водитель Mercedes, по предварительной информации, на закруглении дороги выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с Renault. 3 человека погибли, 5, в том числе дети, госпитализированы.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло неподалеку от деревни Козловщина Дятловского района около 18:20. В результате инцидента погибли 47-летний водитель Renault и 48-летний водитель Mercedes. 47-летняя пассажирка автомобиля Renault также погибла. В ДТП пострадали еще трое несовершеннолетних в возрасте 4, 12 и 17 лет и двое граждан в возрасте 23 и 24 лет. Врачами оказывается вся необходимая медицинская помощь. По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes в сложных погодных условиях допустил выезд на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Renault. На месте происшествия работают правоохранители. Все детали будут установлены в ходе разбирательства".