Два сотрудника Росгвардии погибли при взрыве на ж/д в Орловской области

Два сотрудника Росгвардии погибли при детонации взрывного устройства на железной дороге в Орловской области. Еще один ранен.

Взрыв произошел во время проверки железнодорожных путей. Оперативные службы ищут причастных к минированию. Некоторые поезда задерживаются.

Еще два инцидента произошли в Ленинградской области. В Гатчинском округе с рельсов сошел одиночный тепловоз - погиб машинист. Кроме того, в Лужском районе с путей сошел тепловоз с пустыми цистернами - обошлось без жертв. Следователи проверяют возможность факта диверсии. В регионе усилена работа правоохранительных служб.