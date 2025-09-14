3.64 BYN
Два сотрудника Росгвардии погибли при взрыве на ж/д в Орловской области
Автор:Редакция news.by
Два сотрудника Росгвардии погибли при детонации взрывного устройства на железной дороге в Орловской области. Еще один ранен.
Взрыв произошел во время проверки железнодорожных путей. Оперативные службы ищут причастных к минированию. Некоторые поезда задерживаются.
Еще два инцидента произошли в Ленинградской области. В Гатчинском округе с рельсов сошел одиночный тепловоз - погиб машинист. Кроме того, в Лужском районе с путей сошел тепловоз с пустыми цистернами - обошлось без жертв. Следователи проверяют возможность факта диверсии. В регионе усилена работа правоохранительных служб.
Также в Минобороны России сообщили об уничтожении за ночь 80 беспилотников. В Ленинградской области в результате падения обломков дрона загорелось здание НПЗ.