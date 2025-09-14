3.63 BYN
Умер росгвардеец, раненый в результате подрыва путей в Орловской области
Автор:Редакция news.by
Сотрудник Росгвардии, который был ранен при подрыве железнодорожных путей в Орловской области, умер в больнице. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Telegram-канал губернатора Андрея Клычкова.
"К сожалению, пришли плохие новости - скончался раненый росгвардеец", - написал он.
Инцидент произошел 13 сентября на 452-м километре перегона Малоархангельск - Глазуновка. Во время проверки железнодорожных путей были обнаружены два взрывных устройства. При подрыве одного из них погибли два сотрудника Росгвардии, еще один получил тяжелые ранения.
Сейчас движение поездов дальнего следования на этом участке идет по альтернативному маршруту. По данным ФПК, задерживаются 17 поездов.