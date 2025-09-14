Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Умер росгвардеец, раненый в результате подрыва путей в Орловской области

Умер росгвардеец, раненый в результате подрыва путей в Орловской области

Сотрудник Росгвардии, который был ранен при подрыве железнодорожных путей в Орловской области, умер в больнице. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Telegram-канал губернатора Андрея Клычкова.

"К сожалению, пришли плохие новости - скончался раненый росгвардеец", - написал он.

Инцидент произошел 13 сентября на 452-м километре перегона Малоархангельск - Глазуновка. Во время проверки железнодорожных путей были обнаружены два взрывных устройства. При подрыве одного из них погибли два сотрудника Росгвардии, еще один получил тяжелые ранения.

Два сотрудника Росгвардии погибли при взрыве на ж/д в Орловской области

Сейчас движение поездов дальнего следования на этом участке идет по альтернативному маршруту. По данным ФПК, задерживаются 17 поездов.

РоссияОрловская областьподрыв