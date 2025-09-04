Двое белорусов из Вороновского района незаконно хранили БПЛА

Двое белорусов незаконно хранили самодельные беспилотники, а также целый набор комплектующих к ним. На нарушителей вышли лидские пограничники.

3 сентября в Вороновском районе стражи границ при силовой поддержке ОМОНа провели осмотр в двух домах. Правоохранители нашли БПЛА кустарного производства, 2 пульта дистанционного управления, 20 аккумуляторных батарей, 2 зарядные станции, 11 GPS-трекеров, комплектующие и планшетный компьютер.