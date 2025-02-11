"Гастролеров" вычислили по отпечаткам пальцев - подробности дела о серии краж из частных домов

"Гастролеров" вычислили по отпечаткам пальцев. Грязная работенка, скажут некоторые. Эксперты поделились подробностями дела о серии краж из частных домов в нескольких районах Минской и Витебской областей.

Все случаи имели схожие обстоятельства: преступники попадали в дома, которые не использовались зимой. Злоумышленники забирали с собой ценные вещи, а иногда позволяли себе отведать хозяйских изысков или консервантов прямо на месте преступления.