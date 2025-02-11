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"Гастролеров" вычислили по отпечаткам пальцев - подробности дела о серии краж из частных домов
"Гастролеров" вычислили по отпечаткам пальцев. Грязная работенка, скажут некоторые. Эксперты поделились подробностями дела о серии краж из частных домов в нескольких районах Минской и Витебской областей.
Все случаи имели схожие обстоятельства: преступники попадали в дома, которые не использовались зимой. Злоумышленники забирали с собой ценные вещи, а иногда позволяли себе отведать хозяйских изысков или консервантов прямо на месте преступления.
Следы на месте преступления привели сыщиков к жителям Мядельского района - 43-летнему мужчине и 48-летней женщине. Оба ранее неоднократно судимы.