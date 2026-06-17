Из Беларуси в Брянскую область выехали три бригады медиков в сопровождении ГАИ и МЧС

Из Беларуси в Брянскую область, где БПЛА ВСУ атаковал автобус с детской футбольной командой из Беларуси, выехали 3 бригады медиков в сопровождении ГАИ и МЧС. По последним данным, госпитализированы 7 пострадавших при атаке БПЛА, состояние одного ребенка оценивается как тяжелое.

По уточненной информации, поездка детей была организована в частном порядке. В результате инцидента погибла жена одного из тренеров, сопровождавших группу.

Это происшествие буквально шокировало жителей Гомельской области. Воспитанники "ДЮСШ № 2 Речицкого района" вместе с тренерами и родителями ехали на оздоровление в Геленджик. В автобусе находились 44 пассажира, из них 28 детей. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело.