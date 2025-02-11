Кассир банка выдал лишние деньги - возбуждено уголовное дело против клиента, присвоившего их

Внезапная прибыль стала поводом для возбуждения уголовного дела. Но обо всем по порядку. В Могилеве кассир банка обратился в милицию за помощью. Сотрудник финансового учреждения по ошибке выдал клиенту лишние деньги. А последний возвращать их нужным не счел. Это 1 тыс. рублей.

"Установлено, что деньги забрал 19-летний житель Шклова, который на железнодорожном вокзале Могилева решил обменять валюту. Кассир не убрал деньги, полученные от предыдущего клиента, и по ошибке передал их парню. Пересчитав деньги, тот не сказал, что сумма больше положенной, и уехал домой, где потратил их на оплату кредита".