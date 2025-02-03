3.44 RUB
3.40 USD
3.53 EUR
ОбществоПрезидентЭкономикаПолитикаКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Хотел стать инвестором, но оказался в сетях мошенников
Хотел стать инвестором и получать крупную прибыль, но оказался в сетях мошенников, в итоге потерпел фиаско и потерял 70 тыс. рублей. Пенсионер в Минске обратился в милицию, когда осознал, что стал жертвой аферистов.
Мужчина в интернете увидел объявление о дополнительном доходе, изучил условия и связался с менеджером. Заработок был связан с инвестициями, минчанина уговорили переводить деньги на определенный счет, обещая быструю выручку. Сначала все и правда удачно складывалось.
Деньги пенсионер переводил через разные банки, однако службы безопасности финансовых учреждений блокировали подозрительные переводы, которые отправлялись за границу.