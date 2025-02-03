Хотел стать инвестором, но оказался в сетях мошенников

Хотел стать инвестором и получать крупную прибыль, но оказался в сетях мошенников, в итоге потерпел фиаско и потерял 70 тыс. рублей. Пенсионер в Минске обратился в милицию, когда осознал, что стал жертвой аферистов.

Мужчина в интернете увидел объявление о дополнительном доходе, изучил условия и связался с менеджером. Заработок был связан с инвестициями, минчанина уговорили переводить деньги на определенный счет, обещая быструю выручку. Сначала все и правда удачно складывалось.