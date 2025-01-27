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ЧПЗона X

Крайне зажигательным ремонт пикапа вышел у некого умельца в США

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Место действия, судя по всему США. Мужчина трудился в гараже и, судя по кадрам, произошло короткое замыкание проводки - посыпались искры. Следом пламя попало под капот и спустя несколько секунд машина была целиком в огне.

Исходя из реакции мастера, на случай ЧП в боксе не было огнетушителя. Все, что мужчина успел сделать, это открыть ворота здания. Видимо,была надежда выгнать авто на улицу, чтобы гараж уцелел. Но все пропало.

Зона Х