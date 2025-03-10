В Мстиславле лишенный прав водитель попался с поддельным удостоверением. Как позже он сам рассказал правоохранителям, несколько лет назад его лишили водительских прав, но жить "без колес" оказалось проблематичным. Поэтому с помощью "добрых людей" приобрел поддельные документы Российской Федерации со своей фотографией на имя жителя России.

Известно, что еще в конце января в Мстиславле инспектор ДПС остановил легковой Audi A8, за рулем с 39-летним могилевчанином. При проверке документов у сотрудника ГАИ возникли сомнения по поводу их подлинности. Мужчину доставили в отдел милиции для разбирательства и установления личности, где выяснилось, что в удостоверении, выданном Ленинградским ГИБДД, указаны фамилия, имя и отчество совершенно другого человека.