Масштабная атака украинских беспилотников на Москву и регионы - что известно

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Москва и регионы европейской части России этой ночью подверглись самой массированной атаке беспилотников ВСУ с начала 2025 года. Средства противовоздушной обороны РФ сбили более 330 дронов. Не обошлось без жертв и разрушений. По последним данным, 2 человека погибли и более 10 пострадали, сообщает БЕЛТА. Собрали основную информацию к этому часу.

Что известно об атаке?

В ночь на 11 марта российские средства ПВО сбили порядка 337 украинских беспилотников над регионами России, сообщает Минобороны РФ. Эта атака стала самой масштабной в нынешнем году.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 337 украинских беспилотных летательных аппаратов: 91 БПЛА - над территорией Московской области, 126 БПЛА - над территорией Курской области, 38 БПЛА - над территорией Брянской области, 25 БПЛА - над территорией Белгородской области, 22 БПЛА - над территорией Рязанской области, 10 БПЛА - над территорией Калужской области, 8 БПЛА - над территорией Липецкой области, 8 БПЛА - над территорией Орловской области, 6 БПЛА - над территорией Воронежской области и 3 БПЛА - над территорией Нижегородской области", - говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Первые сообщения об атаке украинских БПЛА на столичный регион появились в половине пятого утра. Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал, что в Раменском городском округе отражена атака шести беспилотников. Позже появились сообщения об атаке в городском округе Домодедово.

Около 8 утра Собянин проинформировал, что российская ПВО продолжает отражать атаку на Москву. На данный момент сбито более 70 беспилотников, летевших на столицу.

"Отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву. Сбиты на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников. Спасибо силам ПВО ВКС МО за отличную работу", - написал Собянин в телеграм-канале.

Губернатор Рязанской области Павел Малков проинформировал, что за прошедшую ночь в регионе силами ПВО уничтожено 22 беспилотника.

"Пострадавших и материального ущерба нет. На местах падения обломков работают оперативные службы. Благодарю подразделения ПВО и РЭБ за четкую, слаженную работу", - написал Малков в телеграм-канале.

О воздушной атаке сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. "Штатными средствами РЭБ Минобороны РФ проведена работа по подавлению БПЛА в Суворовском районе. Разрушений и пострадавших нет. Ведется работа оперативных служб. Сохраняйте спокойствие. Ситуация находится под контролем", - заявил Миляев.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что два БПЛА уничтожены в Кировском районе, три - в Перемышльском районе, по одному - в Сухиничском, Тарусском и Жуковском районах. На местах происшествий работают оперативные группы, по предварительной информации, пострадавших нет.

Атакована и Владимирская область. Губернатор региона Александр Авдеев сообщил, что сбито три украинских беспилотника. На месте работают оперативные службы.

Что сообщается о жертвах и разрушениях?

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье из-за атаки беспилотников погибли 2 человека (в Домодедове и Видном), не менее 11 пострадали (в Видном и Раменском).

"Сегодня в 4:00 по московскому времени началась массовая атака беспилотников на Москву и Московскую область. На данную минуту известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе (г. Видное) и Домодедове (с. Ям)", - написал губернатор в телеграм-канале, позже уточнив, что пострадали все-таки шестеро, включая четырехлетнего ребенка, также скончался еще один человек в больнице в Видном.

Кроме этого, обломки беспилотников упали на многоквартирный дом в Раменском, где повреждены как минимум семь квартир с 19-го по 22-й этажи. Пять человек пострадали. "Эвакуированы 12 человек, включая троих детей. Помощь пострадавшим врачи оказали на месте. Часть эвакуированных разместили в соседней гимназии, остальные находятся сейчас у родственников", - сообщил Воробьев.

Он также проинформировал, что в регионе всего было сбито более 60 беспилотников. Вызовы о БПЛА поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедова, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников. "Все оперативные службы работают сейчас там, где нужна помощь людям", - отметил губернатор.

Чуть позже появилось сообщение, что после падения обломков БПЛА на территории дистрибьютерского центра "Мираторга" в Домодедове погиб охранник парковки, также есть двое пострадавших. В компании сообщили, что пострадавшие доставлены в лечебные учреждения городов Видное и Домодедово, где им оказывается помощь.

"Со стороны компании будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь семьям погибшего и раненых сотрудников. На месте работают сотрудники МЧС, скорой помощи и правоохранительных органов", - приводит текст сообщения "Мираторга" ТАСС.

Обломки одного из сбитых беспилотников попали в многоквартирный дом в подмосковных Люберцах. По предварительным данным, в результате атаки есть небольшие разрушения, однако никто из жильцов не пострадал.

Москва подверглась массированной атаке украинских БПЛА - есть погибший и раненые Как сообщается, ночью средства ПВО уничтожили около 70 дронов 7 часов назад

Разрушения есть и в регионах. Так, по словам губернатора Калужской области Владислава Шапши, в Перемышльском районе в результате падения БПЛА произошло возгорание строения. В Жуковском районе были повреждены окна в жилом доме. Губернатор заявил, что местным администрациям поручено организовать работу по восстановлению зданий.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что из-за атаки беспилотников повреждены линии электропередачи. Без электроснабжения остаются 36 населенных пунктов в Краснояружском районе, а также два села в Ракитянском районе. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ.

Кроме этого, в Белгородском районе в поселке Майский в результате атак FPV-дронов пробиты кровли двух частных домовладений. В селе Нечаевка с беспилотника сброшено взрывное устройство, вследствие чего выбиты окна, посечены фасад и забор частного дома. В поселке Малиновка дрон атаковал жилой дом - пробита крыша, повреждены окна и фасад. В городе Валуйки от удара беспилотника загорелся жилой дом, пожарными расчетами очаг возгорания ликвидирован. Соседний дом полностью разрушен. В селе Доброе Грайворонского округа после сбросов взрывных устройств с БПЛА повреждены частный дом и четыре автомобиля. В селе Муром Шебекинского округа вследствие сброса взрывного устройства с беспилотника разрушена кровля частного дома.

Тем временем в Росавиации сообщали о введении ограничений на прием и вылет воздушных судов в аэропортах Жуковский, Домодедово, Шереметьево, Внуково, Стригино (Нижний Новгород) и Туношна (Ярославль). Также приостанавливалось движение поездов в районе Домодедова.

Что рассказывают очевидцы?

Жители домов на Домодедовской улице в Москве рассказали ТАСС об атаке украинских БПЛА.

"Самое главное - вот детей успел убрать, отца успел убрать", - сказал житель дома № 7 по Домодедовской улице.

Еще одна жительница сообщила, что слышала пролет трех-четырех беспилотников. "Я встала, подошла к ребенку около окна и вижу красный шар, летящий на нас, - взрыв, эмоции не передать. Страшно за детей в данный момент. Сильно тряхнуло, стекла повыбивало", - рассказал она.

О том, что происходило в момент атаки, рассказала РИА Новости еще одна жительница дома, который был поврежден в Москве на Домодедовской улице. "Звук мопеда - и в дом врезается, вспышка оранжевая идет и все. На подоконнике - земля, осколки… Я испугалась, как бы второй не прилетел", - сказала очевидица.

Она отметила, что жители не стали поднимать панику во время эвакуации. "Взрыв как взрыв был, страшно стало, мандраж, да, ощутили страх… После этого мы еще слышали семь взрывов", - рассказала женщина.

Как реагируют власти?

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт" в связи с массированной атакой беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

К расследованию привлекли опытных следователей и криминалистов центрального аппарата СК России. Петренко отметила, что в ходе следствия будут устанавливаться типы беспилотных летательных аппаратов и взрывных устройств, а также размер причиненного ущерба. "Действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка", - подчеркнула она.

Тем временем прокуратура Московской области взяла на контроль соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки БПЛА в Подмосковье. "Прокуратурой области взято на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи пострадавшим гражданам", - говорится в сообщении.

Как отметили в надзорном ведомстве, по указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина видновский, домодедовский, раменский городские прокуроры лично контролируют ситуацию в местах приема и размещения граждан.

Атаку БПЛА прокомментировали в МИД РФ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Киев не первый раз направляет беспилотники на Москву в день визита высокопоставленных делегаций - на этот раз генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу.