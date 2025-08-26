3.69 BYN
2.98 BYN
3.49 BYN
Масштабный пожар произошел в районе порта Гамбурга - есть пострадавшие
Автор:Редакция news.by
Взрывы и пожар произошли на складе в районе порта Гамбурга: пострадали 3 человека.
Сначала загорелся припаркованный автомобиль, затем огонь перекинулся на газовые баллоны, последовала серия взрывов.
Полиция полностью перекрыла движение по ближайшей трассе из-за разлетающихся металлических деталей.
Густой дым было видно с расстояния нескольких километров. Было остановлено движение поездов. Из района порта эвакуировано 25 человек.