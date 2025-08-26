Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Масштабный пожар произошел в районе порта Гамбурга - есть пострадавшие

Взрывы и пожар произошли на складе в районе порта Гамбурга: пострадали 3 человека.

Сначала загорелся припаркованный автомобиль, затем огонь перекинулся на газовые баллоны, последовала серия взрывов.

Полиция полностью перекрыла движение по ближайшей трассе из-за разлетающихся металлических деталей.

Густой дым было видно с расстояния нескольких километров. Было остановлено движение поездов. Из района порта эвакуировано 25 человек.

