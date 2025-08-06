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Минчанин создал похоронное агентство по мошеннической схеме

Мошенническую схему в сфере ритуального бизнеса расследует СК. В 2020 году 43-летний житель Минска создал похоронное агентство. Клиенты пользовались услугами, доверяя свои деньги и хлопоты по организации похорон и установке памятников, но вместо развития законного бизнеса предприниматель выбрал путь обмана.

В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Ему предъявлено обвинение за мошенничество, совершенное в особо крупном размере (подробнее в видео).

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