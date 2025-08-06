Минчанин создал похоронное агентство по мошеннической схеме

Мошенническую схему в сфере ритуального бизнеса расследует СК. В 2020 году 43-летний житель Минска создал похоронное агентство. Клиенты пользовались услугами, доверяя свои деньги и хлопоты по организации похорон и установке памятников, но вместо развития законного бизнеса предприниматель выбрал путь обмана.